گلشاهی:توسعه صادرات آبزیان نیازمند تقویت زنجیره فرآوری و بازاریابی است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گلشاهی دوشنبه شب در نشست بررسی راهکارهای توسعه صادرات آبزیان و رفع موانع پیش‌روی صادرات محصولات شیلاتی، با تأکید بر جایگاه مهم صنعت شیلات در توسعه اقتصادی و ارزآوری کشور، اظهار کرد: توسعه صادرات آبزیان مستلزم شناسایی دقیق موانع، استفاده از ظرفیت‌های تولیدی کشور، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت زنجیره فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات ایران بیان کرد: همچنین تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رقابت‌پذیری محصولات شیلاتی ایران در بازارهای بین‌المللی باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان بوشهر در حوزه تولید و پرورش آبزیان، بر اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه بازارهای صادراتی، حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان این صنعت تأکید کرد.

تأکید بر توسعه صادرات آبزیان استان بوشهر



مدیرکل شیلات استان بوشهر، نیز با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در تولید و صادرات محصولات شیلاتی کشور، اظهار کرد: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه صید، آبزی‌پروری و به‌ویژه پرورش میگو، از توانمندی بالایی برای توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش سهم محصولات شیلاتی در بازارهای هدف برخوردار است.

عقیل امینی، افزود: تحقق این ظرفیت‌ها مستلزم رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تقویت زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی، ارتقای کیفیت محصولات و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و تشکل‌های بخش خصوصی است. شیلات استان بوشهر نیز با تعامل و همکاری با سازمان شیلات ایران، سازمان جهاد کشاورزی و فعالان صنعت آبزیان، پیگیری مسائل و مشکلات این حوزه را با هدف تسهیل صادرات و حمایت از تولید دنبال می‌کند.

امینی همچنین بر ضرورت توجه به نیازهای بازارهای هدف و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر تأکید کرد و گفت: توسعه صادرات آبزیان علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری، می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، تقویت سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان باشد.

در این نشست، ظرفیت‌های استان بوشهر در تولید و صادرات محصولات شیلاتی، مسائل و چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان و راهکارهای تقویت حضور محصولات آبزیان استان در بازارهای هدف مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و فعالان بخش خصوصی برای تسهیل فرآیند صادرات تأکید شد.

در ادامه این نشست، حاضران به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و پیشنهادهای خود در زمینه صادرات محصولات شیلاتی پرداختند و موضوعاتی همچون تسهیل فرآیندهای صادراتی، بهبود کیفیت و بسته‌بندی، توسعه بازارهای هدف و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نشست بررسی راهکارهای توسعه صادرات آبزیان و رفع موانع پیش‌روی صادرات محصولات شیلاتی، با حضور گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات ایران، مختاری، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران، دل افکار مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، عقیل امینی، مدیرکل شیلات استان بوشهر، دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران، معاون برنامه‌ریزی شیلات استان، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان، نمایندگان اتحادیه‌های تکثیر و پرورش میگو، رئیس انجمن صنعت آبزیان استان بوشهر و جمعی از فعالان و اعضای مرتبط با این حوزه، در دفتر مدیرکل شیلات استان بوشهر برگزار شد.