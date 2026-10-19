به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسحاقی، شامگاه دوشنبه در نشست صمیمانه با مدیرعامل و شورای معاونین مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان گفت: این مجمع مرکز مهم آموزشی است که نهضت قرآنی را در استان کرمان رقم زده و کار شایسته‌ای در حوزه آموزش و ترویج فعالیت‌های قرآنی انجام شده است.

وی کادرسازی، توسعه مراکز و اقدامات ابتکاری را از ویژگی‌های مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم برشمرد و افزود: تداوم فعالیت ۳۵ ساله این مجموعه و تعداد بالای قرآن‌آموزان، نتیجه نیت خیر و تلاش جهادی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ادامه داد: شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان، کارگروه‌های مختلفی دارد که مسئولیت کارگروه توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی بر عهده این اداره کل است و در این زمینه به دنبال انجام کار شاخص هستیم.

وی گفت: استفاده از ظرفیت مجمع در شورای گسترش فعالیت‌های قرآنی استان و توسعه برنامه‌های محله‌محور از راهکارهای تقویت و توسعه فعالیت‌های قرآنی است.

اسحاقی، بر ضرورت انتقال مفاهیم و آموزه‌های قرآن از طریق زبان هنر به جامعه و نسل جوان تاکید کرد و از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره فیلم کوتاه براساس مفاهیم و مضامین قرآنی خبر داد.

وی با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور مبنی بر مسجدمحوری در کشور، گسترش فعالیت‌های قرآنی در محلات را ضروری دانست و گفت: اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی دارد با بهره‌گیری از تجربیات مجمع، زمینه توسعه آموزش‌های قرآنی در مناطق کمتر برخوردار را فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با تقدیر و تشکر از فعالیت‌های بیش از سه دهه این مجموعه اظهار کرد: مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم کرمان به دلیل خلاقیت در آموزش، تربیت نیروی انسانی و اعتماد عمومی، الگویی موفق در فعالیت‌های قرآنی است.

۳۵ سال استمرار در مجمع قاریان و حافظان قرآن کرمان

مدیرعامل مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان نیز با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری مجمع و روش آموزشی آن گفت: این مجمع از قدیمی‌ترین موسسات کشور و اولین موسسه قرآن استان کرمان است که از سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را آغاز کرده و در ۳۵ سال گذشته حتی یک ترم آموزشی آن تعطیل نشده است.

سید حمیدرضا توحیدی با اشاره به آغاز فعالیت مجمع با حدود ۶۰ قرآن‌آموز افزود: این مجموعه با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آموزشی، سطح‌بندی دوره‌ها، ساده‌سازی مفاهیم و حذف موارد غیرضروری توانسته است زمینه فراگیری آسان‌تر قرآن کریم را برای کودکان و نوجوانان فراهم کند.

مدیرعامل مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان تصریح کرد: نگاه ما فقط آموزش قرآن نبوده و یک حرکت توانمندمحور شکل گرفت؛ تولید و توزیع محصولات و محتواهای آموزشی، تاسیس کانون زبان و مرکز استعدادهای درخشان و برگزاری دوره جوانی از جمله این اقدامات است و هر توانایی دیدیم حول آن کار کردیم.

وی الگوی مجمع را سپردن مسئولیت به نوجوانان و جوانان عنوان کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار ثبت‌نام در این مجموعه انجام شده، ۲۰ مرکز داریم، بالای هزار نفر در دوره‌های تربیت مربی شرکت کرده‌اند و ۹ هزار نفر سالانه از خدمات آموزشی و قرآنی ما بهره‌مند می‌شوند.

توحیدی، با اشاره به استقبال از برنامه‌های قرآنی در شهرستان‌ها گفت: روش آموزش را در اختیار آنان می‌گذاریم و همه فعالیت‌های ما ذیل سامانه جامع است. این مجموعه ارزش توجه دارد و بخشی از تاریخ فرهنگی و قرآنی کرمان شده که توان جریان‌سازی دارد.

وی به جلسات هفتگی قرآن در سه‌شنبه‌ها، تاسیس کتابخانه تخصصی و تولید نرم‌افزارهای قرآنی اشاره کرد و گفت: مجمع از ابتدای تأسیس با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های آموزشی اداره شده و استمرار حرکت ۳۵ ساله نشان‌دهنده ظرفیت این مجموعه است که می‌تواند در فضای قرآنی استان نقش ایفا کند.

در این نشست که حجت‌الاسلام عبدالحسین علیزاده رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و معاونین مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان نیز حضور داشتند، درباره راهکارهای توسعه آموزش و فعالیت‌های قرآنی از جمله در بستر فضای مجازی و هوش مصنوعی، ظرفیت‌ها و برخی چالش‌های این حوزه، گفت‌وگو و تبادل نظر شد.