به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات ایران و عقیل امینی، مدیرکل شیلات استان بوشهر، دوشنبه شب با رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، دیدار و درباره مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های توسعه بخش شیلات استان گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، توسعه و اصلاح ساختار مزارع پرورش میگو با هدف ارتقای بهره‌وری، بهبود زیرساخت‌های تولید و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی این بخش مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، پیگیری تأمین اعتبار موردنیاز برای برق‌رسانی به مزارع پرورش میگوی فاقد برق و تأمین برق کافی و پایدار برای سایر مزارع، از محورهای مهم این نشست بود.

مدیر کل شیلات استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به جایگاه استان بوشهر به‌عنوان قطب میگوی پرورشی کشور، تأمین زیرساخت‌های ضروری، به‌ویژه برق موردنیاز مزارع، از الزامات اساسی پایداری تولید و افزایش بهره‌وری به شمار می‌رود. رفع موانع موجود در این زمینه می‌تواند زمینه فعالیت بهتر بهره‌برداران، تقویت تولید و توسعه ظرفیت‌های صادراتی محصولات شیلاتی را فراهم کند.

عقیل امینی افزود: توسعه پروژه‌های آبزی‌پروری و حمایت از سرمایه‌گذاری در شهر مولد شیلاتی دلیران نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود. در این بخش، ضرورت توجه به زیرساخت‌های موردنیاز و پیگیری مسائل اجرایی پروژه‌ها با هدف تسریع در روند توسعه فعالیت‌های تولیدی، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد دریامحور استان مورد تأکید قرار گرفت.

وی گفت: همچنین، موضوع ایجاد بازار فروش آبزیان در مرکز استان بوشهر به‌عنوان یکی از راهکارهای تقویت زنجیره عرضه و توزیع محصولات شیلاتی مطرح شد. ایجاد چنین بازاری می‌تواند با سامان‌دهی عرضه محصولات، تسهیل دسترسی شهروندان به آبزیان و فراهم‌کردن بستر مناسب برای عرضه محصولات تولیدکنندگان، به رونق بازار مصرف و حمایت از فعالان این بخش کمک کند.