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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

تاکید وزیران خارجه ایران و برزیل بر کاهش تنش‌های منطقه‌ای

تاکید وزیران خارجه ایران و برزیل بر کاهش تنش‌های منطقه‌ای

وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک و تلاش‌های سیاسی برای کاهش تنش‌ها و برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و مائورو ویرا وزیر امور خارجه جمهوری فدراتیو برزیل، در گفتگویی تلفنی درباره مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و آخرین تحولات بین‌المللی تبادل نظر کردند.

عراقچی در این تماس، مائورو ویرا را در جریان آخرین تحولات منطقه قرار داد.

طرفین همچنین بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک و تلاش‌های سیاسی برای کاهش تنش‌ها و برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه تأکید کردند.

کد مطلب 6983338

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