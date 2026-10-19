به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و مائورو ویرا وزیر امور خارجه جمهوری فدراتیو برزیل، در گفتگویی تلفنی درباره مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و آخرین تحولات بین‌المللی تبادل نظر کردند.



عراقچی در این تماس، مائورو ویرا را در جریان آخرین تحولات منطقه قرار داد.



طرفین همچنین بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک و تلاش‌های سیاسی برای کاهش تنش‌ها و برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه تأکید کردند.