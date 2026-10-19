به گزارش خبرگزاری مهر، محسن تویسرکانی، در شورای معاونان شهرداری کرمان با بیان اینکه امروزه شهر کرمان در جمع کلان‌ شهرهای کشور، خیلی حرف برای گفتن دارد گفت: باید با سرعت، مسیر را ادامه دهیم و خودمان را درگیر مسائل حاشیه‌ای نکنیم.

وی با اشاره به حضور نزدیک به نیم‌میلیون نفر در در جشنواره ملی نان، افزود: این استقبال نشان می‌دهد شهروندان کرمانی به رویدادهای شهرداری اعتماد پیدا کردند.

به گفته تویسرکانی، هسته مدیریتی شهرداری باید با بلوغ مدیریتی، موضوعات و مشکلات خود را مدیریت و با سربلندی انجام وظیفه کند.

شهردار کرمان، آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح «شهدای خلبان» را نمادی از تعهد به رسالت حرفه‌ای در قبال شهر و شهروندان کرمان برشمرد و تاکید کرد: برگزاری یک آئین میدانی با حضور حماسی بیش از ۲۰۰هزار نفر، آنهم بدون کوچکترین حادثه‌ای و در امینت کامل، موجب سربلندی است.

تویسرکانی، با بیان اینکه مدت‌زمانی که در اختیار داریم، بزرگتربن سرمایه ماست، گفت: ایمان داشته باشیم که قضاوت مردم بهترین معیار است.

وی، با تاکید بر دوری‌گزیدن از بعضی رقابت‌های ناسالم در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر، اظهار کرد: امروزه وظیفه یک مدیر انجام کارهای سخت و بزرگ است.

تویسرکانی، با بیان اینکه شهرداری یک تشکیلات عملیاتی است، گفت : مدیریت شهری مطلوب باید موضوعات شهری را در سطح کلان ملی ببیند و پیگیری کند.

تویسرکانی خاطرنشان کرد: شهرداری کرمان در نگاه مدیران ارشد استان جایگاه مثبتی دارد.