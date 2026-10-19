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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

تویسرکانی: شهروندان کرمانی به رویدادهای شهرداری اعتماد پیدا کرده‌اند

تویسرکانی: شهروندان کرمانی به رویدادهای شهرداری اعتماد پیدا کرده‌اند

کرمان- شهردار کرمان گفت: اتفاقات خوبی در شهر کرمان افتاده است و هر روزه با محوریت یک معاونت، یک پروژه یا یک فعالیت، در حال اجراست و شهروندان به رویدادهای شهرداری اعتماد پیدا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن تویسرکانی، در شورای معاونان شهرداری کرمان با بیان اینکه امروزه شهر کرمان در جمع کلان‌ شهرهای کشور، خیلی حرف برای گفتن دارد گفت: باید با سرعت، مسیر را ادامه دهیم و خودمان را درگیر مسائل حاشیه‌ای نکنیم.

وی با اشاره به حضور نزدیک به نیم‌میلیون نفر در در جشنواره ملی نان، افزود: این استقبال نشان می‌دهد شهروندان کرمانی به رویدادهای شهرداری اعتماد پیدا کردند.

به گفته تویسرکانی، هسته مدیریتی شهرداری باید با بلوغ مدیریتی، موضوعات و مشکلات خود را مدیریت و با سربلندی انجام وظیفه کند.

شهردار کرمان، آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح «شهدای خلبان» را نمادی از تعهد به رسالت حرفه‌ای در قبال شهر و شهروندان کرمان برشمرد و تاکید کرد: برگزاری یک آئین میدانی با حضور حماسی بیش از ۲۰۰هزار نفر، آنهم بدون کوچکترین حادثه‌ای و در امینت کامل، موجب سربلندی است.

تویسرکانی، با بیان اینکه مدت‌زمانی که در اختیار داریم، بزرگتربن سرمایه ماست، گفت: ایمان داشته باشیم که قضاوت مردم بهترین معیار است.

وی، با تاکید بر دوری‌گزیدن از بعضی رقابت‌های ناسالم در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر، اظهار کرد: امروزه وظیفه یک مدیر انجام کارهای سخت و بزرگ است.

تویسرکانی، با بیان اینکه شهرداری یک تشکیلات عملیاتی است، گفت : مدیریت شهری مطلوب باید موضوعات شهری را در سطح کلان ملی ببیند و پیگیری کند.

تویسرکانی خاطرنشان کرد: شهرداری کرمان در نگاه مدیران ارشد استان جایگاه مثبتی دارد.

کد مطلب 6983343

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