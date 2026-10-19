به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حشمتیان شامگاه دوشنبه در اجتماع مردمی شهر سنندج با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای استان کردستان، از حضور و همراهی مردم، فرهنگیان و خانواده‌ها در این اجتماع قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی فرهنگیان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: آموزش‌وپرورش با حضور میدانی فرهنگیان و دانش‌آموزان نشان داده است که در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی مسئولیت‌پذیر است و برای تقویت روحیه امید، آگاهی و همبستگی در نسل آینده تلاش می‌کند.

حشمتیان با تأکید بر اهمیت وحدت ملی و همراهی مردم و مسئولان افزود: ملت ایران استقلال، شجاعت و اقتدار کشور را با هیچ چیزی معامله نمی‌کند و این روحیه از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهد شد.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به شرایط کشور و فشارهای خارجی تصریح کرد: دشمن در پی تضعیف وحدت و ایجاد شکاف در جامعه است، اما هوشیاری مردم و همدلی اقشار مختلف، زمینه تقویت انسجام عمومی و مقابله با توطئه‌ها را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به حضور خانواده‌ها، زنان و اقشار مختلف جامعه در اجتماعات مردمی گفت: حضور پرشور مردم سنندج و همراهی خانواده‌ها نشان‌دهنده پایبندی آنان به ارزش‌های ملی و انقلابی و عزم جدی برای حفظ وحدت و همبستگی است.

دانش‌آموزان، میدان‌داران آینده کشور

حشمتیان با بیان اینکه دانش‌آموزان سرمایه‌های آینده کشور هستند، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان امروز، دانشمندان، مدیران و مسئولان فردای ایران خواهند بود و باید با تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، ایمان و امید، زمینه نقش‌آفرینی مؤثر آنان در آینده کشور فراهم شود.

وی با اشاره به پیش‌رو بودن روز دانش‌آموز در ۱۳ آبان، ابراز امیدواری کرد که دانش‌آموزان سراسر کشور با حضور آگاهانه و گسترده خود، ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی این نسل را به نمایش بگذارند.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: نقش‌آفرینی دانش‌آموزان نباید تنها به حضور در اجتماعات محدود شود، بلکه آنان می‌توانند در بخش‌های مختلف برنامه‌ها، از اجرا و مداحی تا سخنرانی، مشارکت فعال داشته باشند و مسئولیت‌های اجتماعی را تجربه کنند.

حشمتیان با اشاره به اهمیت همکاری نهادهای تربیتی بیان کرد: خانواده، مدرسه، مسجد و محله در تربیت فرزندان نقش مکمل دارند و هماهنگی این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و امیدوار را فراهم کند.

وی افزود: فرهنگیان مسئولیت مهمی در تربیت دانش‌آموزان بر عهده دارند و با تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی می‌توانند زمینه حضور مؤثر نسل جوان در عرصه‌های مختلف را فراهم کنند.

حشمتیان در پایان با قدردانی از مردم سنندج و مجموعه فرهنگیان و دانش‌آموزان حاضر در این اجتماع، بر آمادگی آموزش‌وپرورش برای ایفای نقش مؤثر در فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی تأکید کرد و یاد و خاطره فرهنگیان و دانش‌آموزان شهید را گرامی داشت.