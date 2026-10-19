به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با امامعلی رحمان رئیس‌جمهوری تاجیکستان، با قدردانی از مواضع همدلانه دولت و ملت این کشور در قبال ایران طی جنگ رمضان، بر ضرورت بهره‌گیری از اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی برای ارتقای روابط دو کشور تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیوندهای عمیق تمدنی ایران و تاجیکستان گفت: تشکیل کمیته عالی مشترک زبان، ادبیات، فرهنگ و تمدن پارسی و نیاکانی می‌تواند به حفظ و حراست از میراث مشترک دو کشور کمک کند.

در این دیدار، عارف و رحمان بر ایجاد اتحادیه کشورها و مناطق فارسی‌زبان، تشکیل مراکز گرامیداشت نوروز، راه‌اندازی مرکز تمدن آریایی و احیای الفبای نیاکانی در تاجیکستان تأکید کردند.

عارف با اشاره به توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور گفت: با وجود همه موانع، از جمله جنگ تحمیلی علیه ایران، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش ۵۰ درصدی حجم تجارت دوجانبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم.

وی افزود: با وجود این رشد، معتقدیم ظرفیت همکاری‌های ایران و تاجیکستان بسیار فراتر از سطح کنونی است و باید از فرصت‌های موجود برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری استفاده کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین بر ضرورت توسعه همکاری‌های علمی، فناوری، فرهنگی و گردشگری دو کشور تأکید کرد.

عارف با اعلام آمادگی ایران برای همکاری با تاجیکستان در فعالیت‌های اکتشافی نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و صادرات محصولات نفتی و گازی گفت: طرح پیشنهادی آقای رحمان درباره ایجاد کریدور انرژی پارس جنوبی ـ افغانستان ـ تاجیکستان، طرحی بسیار مثبت و سازنده است که به رئیس‌جمهور ایران ارائه شده است.

وی افزود: ایران به گسترش همکاری‌های سه‌جانبه با تاجیکستان و افغانستان علاقه‌مند است و ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه این همکاری‌ها وجود دارد.

در این دیدار همچنین بر صادرات محصولات نفتی ایران به تاجیکستان و کمک ایران به اتصال این کشور به آب‌های آزاد خلیج فارس تأکید شد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای اظهار کرد: این سازمان ظرفیت مهمی برای پیوند امنیت و ثبات منطقه‌ای با توسعه اقتصادی و افزایش اتصال میان کشورهای عضو دارد و باید از این ظرفیت برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، ترانزیت، انرژی و اتصال زیرساختی استفاده کرد.

وی ادامه داد: ایران و تاجیکستان می‌توانند در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، همکاری نزدیک‌تری در زمینه کریدورهای ترانزیتی، امنیت مرزها، مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و همچنین تحولات افغانستان داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهوری بر ضرورت هماهنگی بیشتر دو کشور در مواجهه با مسائل مشترک منطقه‌ای تأکید کرد.

عارف با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه دو کشور گفت: اجرای تفاهم‌نامه راه‌اندازی مرکز فناوری ایران و تاجیکستان می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های مشترک و توسعه همکاری‌های علمی و فناوری را فراهم کند.

در این دیدار، دو طرف بر عملیاتی شدن این مرکز و استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای توسعه روابط دوجانبه تأکید کردند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به همکاری‌های ایران و تاجیکستان در عرصه بین‌المللی گفت: دو کشور تاکنون همکاری خوبی در نهادهای بین‌المللی داشته‌اند و از مواضع یکدیگر حمایت کرده‌اند. لازم است این هماهنگی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تقویت شود.

عارف و رحمان در این دیدار همچنین بر پاسداشت فرهنگ و تمدن ایرانی و میراث مشترک فارسی‌زبانان، گسترش همکاری‌های گردشگری و فرهنگی و تقویت ارتباطات علمی و اقتصادی تأکید کردند.

ایجاد اتحادیه کشورها و مناطق فارسی‌زبان، تشکیل کمیته عالی زبان، فرهنگ و ادب فارسی، راه‌اندازی مراکز گرامیداشت نوروز، ایجاد مرکز تمدن آریایی و احیای الفبای نیاکانی در تاجیکستان از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار مورد تأکید قرار گرفت.