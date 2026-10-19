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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۷

تأکید عارف و امامعلی رحمان بر ایجاد اتحادیه کشورهای فارسی‌زبان

تأکید عارف و امامعلی رحمان بر ایجاد اتحادیه کشورهای فارسی‌زبان

معاون اول رئیس‌جمهور ایران و رئیس‌جمهوری تاجیکستان بر ضرورت ایجاد اتحادیه کشورها و مناطق فارسی‌زبان، تشکیل کمیته عالی مشترک زبان و ادب فارسی و احیای الفبای نیاکانی در تاجیکستان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با امامعلی رحمان رئیس‌جمهوری تاجیکستان، با قدردانی از مواضع همدلانه دولت و ملت این کشور در قبال ایران طی جنگ رمضان، بر ضرورت بهره‌گیری از اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی برای ارتقای روابط دو کشور تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیوندهای عمیق تمدنی ایران و تاجیکستان گفت: تشکیل کمیته عالی مشترک زبان، ادبیات، فرهنگ و تمدن پارسی و نیاکانی می‌تواند به حفظ و حراست از میراث مشترک دو کشور کمک کند.

در این دیدار، عارف و رحمان بر ایجاد اتحادیه کشورها و مناطق فارسی‌زبان، تشکیل مراکز گرامیداشت نوروز، راه‌اندازی مرکز تمدن آریایی و احیای الفبای نیاکانی در تاجیکستان تأکید کردند.

عارف با اشاره به توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور گفت: با وجود همه موانع، از جمله جنگ تحمیلی علیه ایران، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش ۵۰ درصدی حجم تجارت دوجانبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم.

وی افزود: با وجود این رشد، معتقدیم ظرفیت همکاری‌های ایران و تاجیکستان بسیار فراتر از سطح کنونی است و باید از فرصت‌های موجود برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری استفاده کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین بر ضرورت توسعه همکاری‌های علمی، فناوری، فرهنگی و گردشگری دو کشور تأکید کرد.

عارف با اعلام آمادگی ایران برای همکاری با تاجیکستان در فعالیت‌های اکتشافی نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و صادرات محصولات نفتی و گازی گفت: طرح پیشنهادی آقای رحمان درباره ایجاد کریدور انرژی پارس جنوبی ـ افغانستان ـ تاجیکستان، طرحی بسیار مثبت و سازنده است که به رئیس‌جمهور ایران ارائه شده است.

وی افزود: ایران به گسترش همکاری‌های سه‌جانبه با تاجیکستان و افغانستان علاقه‌مند است و ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه این همکاری‌ها وجود دارد.

در این دیدار همچنین بر صادرات محصولات نفتی ایران به تاجیکستان و کمک ایران به اتصال این کشور به آب‌های آزاد خلیج فارس تأکید شد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای اظهار کرد: این سازمان ظرفیت مهمی برای پیوند امنیت و ثبات منطقه‌ای با توسعه اقتصادی و افزایش اتصال میان کشورهای عضو دارد و باید از این ظرفیت برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، ترانزیت، انرژی و اتصال زیرساختی استفاده کرد.

وی ادامه داد: ایران و تاجیکستان می‌توانند در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، همکاری نزدیک‌تری در زمینه کریدورهای ترانزیتی، امنیت مرزها، مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و همچنین تحولات افغانستان داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهوری بر ضرورت هماهنگی بیشتر دو کشور در مواجهه با مسائل مشترک منطقه‌ای تأکید کرد.

عارف با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه دو کشور گفت: اجرای تفاهم‌نامه راه‌اندازی مرکز فناوری ایران و تاجیکستان می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های مشترک و توسعه همکاری‌های علمی و فناوری را فراهم کند.

در این دیدار، دو طرف بر عملیاتی شدن این مرکز و استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای توسعه روابط دوجانبه تأکید کردند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به همکاری‌های ایران و تاجیکستان در عرصه بین‌المللی گفت: دو کشور تاکنون همکاری خوبی در نهادهای بین‌المللی داشته‌اند و از مواضع یکدیگر حمایت کرده‌اند. لازم است این هماهنگی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تقویت شود.

عارف و رحمان در این دیدار همچنین بر پاسداشت فرهنگ و تمدن ایرانی و میراث مشترک فارسی‌زبانان، گسترش همکاری‌های گردشگری و فرهنگی و تقویت ارتباطات علمی و اقتصادی تأکید کردند.

ایجاد اتحادیه کشورها و مناطق فارسی‌زبان، تشکیل کمیته عالی زبان، فرهنگ و ادب فارسی، راه‌اندازی مراکز گرامیداشت نوروز، ایجاد مرکز تمدن آریایی و احیای الفبای نیاکانی در تاجیکستان از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار مورد تأکید قرار گرفت.

کد مطلب 6983356

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