به گزارش خبرنگار مهر،معاون پرورشی و تربیت‌بدنی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه، عصر دوشنبه در این برنامه با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار کرد: مهارت‌آموزی ورزشی از برنامه‌های مؤثر در مسیر تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان است و می‌تواند زمینه شناسایی استعدادها و تقویت توانمندی‌های فردی و اجتماعی آنان را فراهم کند.

رقیه یوسفی افزود: این طرح ویژه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول است و در گام نخست، آموزش مهارت‌های پایه در چهار رشته ورزشی فوتسال، والیبال، بسکتبال و هندبال را دنبال می‌کند.

یوسفی با اشاره به اهمیت ورزش در دوران نوجوانی بیان کرد: فعالیت‌های بدنی علاوه بر کمک به حفظ سلامت جسمانی و افزایش نشاط و شادابی، در تقویت روحیه همکاری، مسئولیت‌پذیری، نظم‌پذیری، اعتمادبه‌نفس و تعامل اجتماعی دانش‌آموزان نقش مؤثری دارد.

معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش گناوه ادامه داد: اجرای این طرح فرصتی فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان ضمن آشنایی با قواعد و مهارت‌های اولیه رشته‌های ورزشی، علایق و توانایی‌های خود را بهتر بشناسند و با هدایت مربیان و معلمان تربیت‌بدنی، مسیر مناسبی برای ادامه فعالیت‌های ورزشی خود انتخاب کنند.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، مشارکت معلمان تربیت‌بدنی و فراهم کردن فرصت حضور دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی، از عوامل مهم در تحقق اهداف این طرح است و می‌تواند به گسترش فرهنگ ورزش همگانی و ترویج سبک زندگی سالم در میان دانش‌آموزان کمک کند.

یوسفی خاطرنشان کرد: توسعه برنامه‌های ورزشی هدفمند در مدارس، گامی مؤثر در جهت رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه شکوفایی استعدادهای نسل آینده است.

طرح مهارت‌آموزی ورزشی با محوریت آموزش مهارت‌های پایه چهار رشته فوتسال، والیبال، بسکتبال و هندبال و با تمرکز بر دانش‌آموزان دوره متوسطه اول اجرا می‌شود.