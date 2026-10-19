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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۲

طرح مهارت‌آموزی ورزشی همزمان با سراسر کشور در گناوه آغاز شد

طرح مهارت‌آموزی ورزشی همزمان با سراسر کشور در گناوه آغاز شد

بوشهر- طرح مهارت‌آموزی ورزشی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول، همزمان با سراسر کشور، به‌ صورت نمادین در دبیرستان عصمتیه گناوه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر،معاون پرورشی و تربیت‌بدنی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه، عصر دوشنبه در این برنامه با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار کرد: مهارت‌آموزی ورزشی از برنامه‌های مؤثر در مسیر تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان است و می‌تواند زمینه شناسایی استعدادها و تقویت توانمندی‌های فردی و اجتماعی آنان را فراهم کند.

رقیه یوسفی افزود: این طرح ویژه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول است و در گام نخست، آموزش مهارت‌های پایه در چهار رشته ورزشی فوتسال، والیبال، بسکتبال و هندبال را دنبال می‌کند.

طرح مهارت‌آموزی ورزشی همزمان با سراسر کشور در گناوه آغاز شد

یوسفی با اشاره به اهمیت ورزش در دوران نوجوانی بیان کرد: فعالیت‌های بدنی علاوه بر کمک به حفظ سلامت جسمانی و افزایش نشاط و شادابی، در تقویت روحیه همکاری، مسئولیت‌پذیری، نظم‌پذیری، اعتمادبه‌نفس و تعامل اجتماعی دانش‌آموزان نقش مؤثری دارد.

معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش گناوه ادامه داد: اجرای این طرح فرصتی فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان ضمن آشنایی با قواعد و مهارت‌های اولیه رشته‌های ورزشی، علایق و توانایی‌های خود را بهتر بشناسند و با هدایت مربیان و معلمان تربیت‌بدنی، مسیر مناسبی برای ادامه فعالیت‌های ورزشی خود انتخاب کنند.

طرح مهارت‌آموزی ورزشی همزمان با سراسر کشور در گناوه آغاز شد

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، مشارکت معلمان تربیت‌بدنی و فراهم کردن فرصت حضور دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی، از عوامل مهم در تحقق اهداف این طرح است و می‌تواند به گسترش فرهنگ ورزش همگانی و ترویج سبک زندگی سالم در میان دانش‌آموزان کمک کند.

یوسفی خاطرنشان کرد: توسعه برنامه‌های ورزشی هدفمند در مدارس، گامی مؤثر در جهت رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه شکوفایی استعدادهای نسل آینده است.

طرح مهارت‌آموزی ورزشی همزمان با سراسر کشور در گناوه آغاز شد

طرح مهارت‌آموزی ورزشی با محوریت آموزش مهارت‌های پایه چهار رشته فوتسال، والیبال، بسکتبال و هندبال و با تمرکز بر دانش‌آموزان دوره متوسطه اول اجرا می‌شود.

کد مطلب 6983360

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