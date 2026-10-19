به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری دوشنبه شب در نشست هم‌اندیشی با رؤسای شوراهای اسلامی شهر و روستا با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در بخش ارم، جلب مشارکت‌های مردمی را از ارکان اصلی توسعه پایدار این بخش دانست و خواستار حضور فعال‌تر شوراهای اسلامی در فرایند تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی شد.

بخشدار ارم نقش شوراها را به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مدیریت اجرایی مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت بهره‌گیری از توان و ظرفیت جامعه محلی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای تأکید کرد.

بخشدار ارم با تاکید بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران در این بخش بیان کرد: شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، همراهی شوراهای اسلامی با سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری ضروری است.

وی گفت: توسعه بخش ارم نیازمند همکاری هم‌زمان مدیریت اجرایی، شوراها، مردم و بخش خصوصی است و هیچ برنامه توسعه‌ای بدون همراهی جامعه محلی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

بخشدار ارم بر لزوم توجه کامل به وظایف ۳۴گانه شوراهای اسلامی و انجام مسئولانه این وظایف تا آخرین روز کاری مورد تأکیدکرد.

جعفری با اشاره به اهمیت پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری اعضای شوراها، خواستار پیگیری جدی مطالبات مردم، نظارت بر اجرای طرح‌ها، شفافیت در عملکرد و هماهنگی هرچه بیشتر شوراهای اسلامی شهر و روستا با مجموعه بخشداری شد.

در این نشست، مهم‌ترین محورهای توسعه بخش ارم، نقش شوراهای اسلامی در پیشبرد برنامه‌ها و ضرورت هم‌افزایی میان مدیریت اجرایی و نهادهای مردمی مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار هم‌اندیشی میان بخشداری ارم و رؤسای شوراهای اسلامی شهر و روستا و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای توسعه همه‌جانبه بخش تاکید شد.