به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعی در آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی در بندرعباس از استقرار رسمی دبیرخانه دائمی جشنواره نمایش‌های عروسکی رضوی در هرمزگان خبر داد.

وی با تجلیل از پیشینه تاریخی هرمزگان در صیانت از مرزهای کشور، هنر تئاتر و نمایش عروسکی را «معجزه‌گر تزریق امید و نشاط اجتماعی» در شرایط کنونی کشور دانست و تأکید کرد: آثار هنرمندان باید چراغ امید را در جامعه روشن‌تر نگه دارد.

شفیعی با اشاره به کارکرد ویژه تئاتر عروسکی در نزدیک شدن به دل کودکان فعالیت هنرمندان این عرصه را بسیار بااهمیت خواند و یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره‌طیبه را گرامی داشت.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از خانم جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به عنوان تنها بانوی مدیرکل استانی وزارت ارشاد قدردانی کرد.

وی در ادامه از پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ درصدی مجتمع فرهنگی هنری میناب خبر داد و ابراز امیدواری کرد این پروژه با مشارکت بخش خصوصی و تزریق منابع دولتی به زودی به بهره‌برداری برسد.