به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، اظهار کرد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی در سطح استان بر اساس آخرین ارزیابی‌های انجام شده،گ در بخش کهورستان بندر خمیر حدود ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی دچار خسارت شده که میزان آن بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: خسارت وارد شده به تأسیسات برق نیز حدود پنج میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، ادامه داد: همچنین یک واحد مسکونی در بخش مرکزی بندرعباس در محدوده دهستان ایسین بر اثر رعدوبرق دچار حریق شد که این حادثه خسارت جانی نداشته است.

حسن‌زاده با اشاره به بررسی وضعیت سایر بخش‌ها، بیان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده شرایط در حوزه ارتباطات و راه‌ها کاملاً پایدار است.

وی با بیان اینکه اداره کل هواشناسی استان از ادامه فعالیت سامانه جوی تا اواخر وقت سه شنبه خبر داده است، گفت: فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات طبق روال عادی ادامه دارد و هیچ تصمیمی مبنی بر تغییر برنامه فعالیت آن‌ها اتخاذ نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از شهروندان خواست تا پایان فعالیت سامانه بارشی توصیه‌های مدیریت بحران را جدی بگیرند و از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، ترددهای غیرضروری، فرود از ارتفاعات و پارک خودرو در کنار درختان خودداری کنند.