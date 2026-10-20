فرودگاه ریاض همچنان بسته است؛ پروازها در دمام متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، خبرگزاری بلومبرگ آمریکا گزارش داد که مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری عربستان و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد تأیید کردند که این فرودگاه همچنان بسته است و برنامه مشخصی برای بازگشایی آن وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده است که امکان استفاده از این فرودگاه به‌عنوان فرودگاه جایگزین در شرایط اضطراری وجود ندارد و هرگونه عملیات پروازی نیز مستلزم دریافت مجوز قبلی است.

بلومبرگ گزارش داد که ادامه تعطیلی فرودگاه ریاض، دسترسی هوایی به پایتخت عربستان را با محدودیت روبه رو کرده و چالش بزرگی برای این کشور به وجود آورده است.

این گزارش می‌افزاید که ادامه عملیات نظامی و نبود زمان مشخصی برای پایان محدودیت‌های هوایی، اختلال در رفت‌وآمد پروازها را تشدید کرده و ارتباط هوایی پایتخت عربستان با مقاصد بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده است.

در همین حال داده‌های فلایت‌رادار از توقف مجدد عملیات پروازی در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام حکایت دارد.

این داده‌ها ساعاتی پیش ادامه اختلال‌ها و توقف‌های مکرر در ترافیک هوایی این فرودگاه را نشان می داد.