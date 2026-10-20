قهرمانی جهانی کشتی ایران؛ جلوه تلاش و خودباوری نسل جوان

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیام تبریک رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در رقابت‌های جهانی، این پیام را متضمن مفاهیمی همچون تلاش، هم‌افزایی و افتخار ملی دانست و با اشاره به ابعاد مختلف این پیام گفت: رهبر معظم انقلاب در کنار تبریک این موفقیت و تأکید بر شادی و افتخار ملی، به عوامل دستیابی به قهرمانی از جمله برنامه‌ریزی، مدیریت، تلاش بی‌وقفه و فداکاری مربیان توجه داشته‌اند و بر ضرورت تقویت خودباوری جوانان و پرورش نسل قهرمان تأکید کرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با استناد به آیه ۳۹ سوره نجم، «وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَیٰ»، تلاش مستمر را از مبانی قرآنی موفقیت برشمرد و گفت: استعداد نقطه آغاز است، اما آنچه استعداد را به افتخار تبدیل می‌کند، تلاش، اراده و پایمردی است. همچنین خداوند در آیه ۶۹ سوره عنکبوت، مجاهدت در مسیر حق را زمینه‌ساز هدایت معرفی می‌کند.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی و مدیریت منسجم افزود: خداوند در آیه چهارم سوره صف، نظم و انسجام را در قالب صفوف به‌هم‌پیوسته توصیف می‌کند. دستیابی به موفقیت‌های بزرگ نیز به هماهنگی، مدیریت صحیح و هم‌افزایی میان اعضای یک مجموعه نیاز دارد.

نقش قهرمانی‌های ورزشی در افزایش نشاط اجتماعی

وی با بیان اینکه جوانان از ظرفیت ویژه‌ای برای خلق افتخارات ملی برخوردارند، به آیه ۱۳ سوره کهف درباره جوانان اصحاب کهف اشاره کرد و گفت: انضباط، شجاعت، خودباوری و تحمل دشواری‌ها از ویژگی‌هایی است که در کنار هدایت و مدیریت صحیح، زمینه‌ساز موفقیت جوانان می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین آمادگی و توانمندی را از مؤلفه‌های عزت ملی دانست و با اشاره به آیه ۶۰ سوره انفال، بر ضرورت فراهم‌کردن ظرفیت‌ها و آمادگی لازم برای حضور موفق در عرصه‌های رقابتی تأکید کرد.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به نقش قهرمانی‌های ورزشی در افزایش نشاط اجتماعی بیان کرد: خداوند در آیه ۵۸ سوره یونس، بهره‌مندی از فضل و رحمت الهی را مایه شادی معرفی می‌کند. موفقیت‌های ورزشی نیز هنگامی که به شادی عمومی و افتخار ملی منجر می‌شوند، می‌توانند سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه باشند.

قهرمانی صرفاً به معنای ایستادن بر سکوی نخست نیست

وی امیدآفرینی و تقویت روحیه نسل جوان را از دیگر پیام‌های این موفقیت عنوان کرد و با استناد به آیه ۱۳۹ سوره آل‌عمران، بر ضرورت پرهیز از سستی و اندوه و حفظ روحیه امید و پایداری تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان با اشاره به کسب ۹ مدال رنگارنگ از سوی کشتی‌گیران جوان ایران گفت: قهرمانی صرفاً به معنای ایستادن بر سکوی نخست نیست؛ این موفقیت زمانی به سرمایه‌ای ملی تبدیل می‌شود که بر پایه تلاش مستمر، مدیریت جمعی، شکوفایی استعدادها و خودباوری شکل بگیرد و زمینه‌ساز پیروزی‌های بیشتر در عرصه‌های مختلف کشور شود.