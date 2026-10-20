روز پرمدال کاروان ایران در روز دوم؛ سهم قابل توجه بانوان درکسب ۳۰ مدال

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت ورزشکاران شرکت کننده در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی، امروز (سه شنبه ۲۸ مهر) در ناگویا و در قالب دومین روز این بازی ها پیگیری شد.

در این روز از مسابقات ورزشکاران کشورمان در رشته های مختلف به رقابت با حریفان شان پرداختند که نتیجه آن کسب ۳۰ مدال در رشته های پارادوومیدانی، پاراجودو، پاراتکواندو، پاراوزنه برداری، پاراونه دوچرخه سواری، پاراتیراندازی و پاراشنا بود. ۹ نفر از مدال آوران ایران در این روز از بخش زنان بودند.

عملکرد ورزشکاران ایران در این روز از بازی ها به این شرح است:

طلایی شدن یاسین خسروی با رکوردشکنی

دهمین مدال طلای کاروان ایران توسط یاسین خسروی به دست آمد. خسروی در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۶/F۵۷ با پرتابی به میزان ۱۵.۲۵ متر و کسب امتیاز ۱۰۳۲، ضمن شکستن رکورد بازی‌های پاراآسیایی، مدال طلا را از آن خود کرد.

آتنا محمدی ها در پارادوومیدانی نقره گرفت

در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی و در پرتاب وزنه بانوان کلاس F۳۳ ایران، آتنا محمدی ها با پرتاب ۶.۵۸ به مدال نقره این بازی‌ها دست پیدا کرد. بتول جهانگیری یگر نماینده ایران هم در این رقابت‌ها با ثبت رکورد ۶.۴۴ متر در رده چهارم این رقابت‌ها قرار گرفت.

پاراتکوادندو با حقیقت شناس طلایی شد

امیرمحمد حقیقت‌شناس در دیدار نهایی وزن ۷۰- کیلوگرم برابر «شونسوکه» از ژاپن به میدان رفت و با پیروزی در دو راند متوالی با نتایج ۱۴ بر ۲ و ۱۸ بر ۱۲ مدال طلا را از آن خود کرد. حقیقت‌شناس پیش از این، در نخستین مبارزه خود «عسگر دین‌محمد» از قزاقستان را شکست داده بود و سپس با برتری مقابل «علی کولوف» از ازبکستان، به دیدار نهایی راه یافت.

۲ مدال زنان پارادوومیدانی در یک ماده

در ادامه رقابت های پارادوومیدانی بازی های پاراآسیایی و در پرتاب نیزه زنان کلاس F۵۵/F۵۶ زینب مرادی با رکورد ۲۲.۹۶ متر به مدال نقره دست یافت. در این ماده، هاشمیه متقیان با رکورد ۲۲.۹۴ متر موفق به کسب مدال برنز شد.

علیرضا مختاری مدال برنز گرفت

رقابت های پارادوومیدانی بازی های پاراآسیایی با برگزاری رقابت های پرتاب دیسک در کلاس F۵۱ / F۵۲ / F۵۳ پیگیری شد. دراین بخش از مسابقات، علیرضا مختاری با پرتاب ۲۰.۲۰ متر و کسب امتیاز ۷۴۹ موفق به کسب مدال برنز شد.

زهرا رحیمی به نقره پاراتکواندو بسنده کرد

زهرا رحیمی در مبارزه نهایی وزن ۵۷- کیلوگرم مسابقات پاراتکواندو به مصاف «یوجی لی» از چین رفت و با قبول شکست ۲ به یک برابر او به مدال نقره بسنده کرد.

مدال برنز پاراشناگر ایران در ۱۰۰ متر قورباغه

محمدحسین کریمی جهان آبادی، نماینده پاراشنا ایران در فینال مسابقات ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB۱۲ با زمان ۱:۱۳:۴۷ و قرار گرفتن در رده سوم به مدال برنز دست یافت.

هاجر صفرزاده به مدال نقره دست یافت

در جریان رقابت های پارادوومیدانی بازی های پاراآسیایی، هاجر در فینال کلاس T۱۲ با حریفانش رقابت کرد. او با ثبت زمان ۲۵.۰۲ ثانیه به مدال نقره دست یافت.

سومین مدال پاراتکواندو به نام مریم عبدالله پور ثبت شد

مریم عبدالله‌پور، نماینده وزن ۵۷- کیلوگرم تیم ملی پاراتکواندو بانوان ایران، در دیدار رده‌بندی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، «گواردان» از نپال را دو بر صفر و با نتایج ۴ بر صفر و ۱۲ بل ۶ شکست داد و روی سکوی سوم ایستاد.

سعید صادقیان پور صاحب مدال برنز پاراتکواندو شد

سعید صادقیان‌پور، نماینده وزن ۶۳- کیلوگرم تیم ملی پاراتکواندو ایران، در دیدار رده‌بندی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا برابر «چپانگ» از چین‌تایپه در دو راند متوالی با نتایج ۱۴ بر ۷ و ۱۸ بر ۱۵ پیروز شد و مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کرد.

پریماه تورانی در تکواندو صاحب مدال برنز شد

در ادامه رقابت‌های پاراتکواندو در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، پریماه تورانی، نماینده وزن منفی ۶۵ کیلوگرم تیم ملی بانوان ایران در نخستین مبارزه خود برابر «یائوینان» از چین شکست خورد، او در گروه شانس مجدد ابتدا «ملی کاهیانی» از اندونزی را از پیش رو برداشت و در دیدار رده‌بندی هم در پیکار با حریفی از ازبکستان پیروز شدو مدال برنز گرفت.

مدال برنز پارادوومیدانی در دو ۱۰۰ متر

رضا حاتمی در فینال دوی ۱۰۰ متر کلاس T۳۸ بازی‌های با ثبت زمان ۱۱.۷۲ ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت. در همین ماده ودر کلاس T۱۳، مهرداد مرادی با زمان ۱۳.۹۶ ثانیه در جایگاه هشتم قرار گرفت و از کسب مدال بازماند.

پاراشنا ایران در ۵۰ متر صاحب مدال نقره و برنز شد

در جریان رقابت های پاراشنا در بازی های پاراآسیایی و در فینال ماده ۵۰ متر آزاد مردان کلاس S۹، ابوالفضل ظریف با زمان ۲۵.۷۹ ثانیه به مقام نایب قهرمانی و صاحب مدال نقره شد. علی مطلبی دیگر نماینده ایران در این ماده بود. او با ۲۶.۱۸ ثانیه در رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.

مدال برنز مسابقات پاراشنا ۲۰۰ متر به ضیغمی نژاد رسید

سینا ضیغمی‌نژاد در مسابقات پاراشنای ۲۰۰ متر مختلط کلاس sm۱۰ بازی‌های پاراآسیایی ناگویا با ثبت زمان ۲:۲۳.۴۴ ثانیه صاحب مدال برنز شد. در این ماده شاهین ایزدیار با ثبت زمان ۲:۲۶.۸۶ ثانیه در رده چهارم قرار گرفت.

محسن بختیار در پاراوزنه برداری مدال برنز گرفت

در جریان رقابت های پاراوزنه برداری بازی های پارااسیایی، محسن بختیار، در دسته ۷۲ کیلوگرم با ثبت رکورد ۲۰۸ کیلوگرم در تلاش نخست و سوم خود برای مهار وزنه‌های ۲۰۸ و ۲۱۴ کیلوگرمی ناکام ماند. او در دومین حرکت وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی را با موفقیت بالای سر برد و با ثبت همین رکورد به مدال برنز دست یافت.

رضا غلامی هم از کسب مدال پاراجودو بازماند

در ادامه رقابت های پاراجودو رضا غلامی در دیدار رده‌بندی وزن ۸۱ کیلوگرم کلاس J۲ جودوی نابینایان و کم‌بینایان با نتیجه ایپون شکست خورد و از کسب مدال برنز بازماند.

موسی غلامی در پاراجودو برنز گرفت

موسی غلامی، نماینده وزن منهای ۹۵ کیلوگرم ایران نابینایان و کم بینایان ایران در مسابقات پاراجودو بازی های پارااسیایی، در کلاس (J۱) وزن ۹۵ کیلوگرم به روی تاتامی رفت و با امتیاز ایپون، رقیب تاجیکستانی خود را شکست داد و به مدال برنز دست یافت.

جودوکار ایران صاحب مدال برنز شد

در جریان رقابت های جودو و در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم کلاس نابینای مطلق (J۱)، مهدی برچلو مقابل «آرستابکوف» از قزاقستان در کمتر از ۳۰ ثانیه و با امتیاز ایپون پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.

کسب یک مدال برنز در پارادوچرخه سواری

محمد دلیر و رضا رشنو نمایندگان پارادوچرخه‌سواری ایران، صاحب مدال برنز تایم‌تریل ۱۰۰۰ متر مردان کلاس B شدند. این ترکیب در مرحله مقدماتی به عنوان ششم دست یافته بود و در فینال با اختلاف تنها ۱۵ صدم ثانیه نسبت به تیم دوم به دست آمد.

آغاز مدال آوری پارارکابزنان با نقره

در جریان رقابت های دوچرخه سواری، بهروز فرزاد در دیدار نهایی ماده تعقیبی انفرادی ۴۰۰۰ متر مردان کلاس C۴ به مصاف محمد فضلی امام‌الدین از اندونزی رفت و صاحب مدال نقره شد. فرزاد پیش از این در مرحله مقدماتی با ثبت زمان ۵ دقیقه و یک ثانیه و ۵۸۴ هزارم ثانیه، در جایگاه دوم قرار گرفته و به‌عنوان یکی از دو رکابزن برتر راهی فینال شده بود.

احمدی در تپانچه طلایی شد، جوانمردی نقره گرفت

در رقابت‌های تپانچه ۱۰ متر زنان کلاس SH۱ بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، فائزه احمدی به مدال طلا دست یافت و ساره جوانمردی در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره را کسب کرد.

فائزه احمدی و ساره جوانمردی

صابر به مدال طلای پرتاب وزنه رسید



در رقابت‌های پرتاب وزنه در کلاس F۳۳ محمد صابر نماینده ایران با شکستن رکورد بازی‌ها مدال طلا را به دست آورد. صابر در این مسابقات با ثبت رکورد ۱۰.۹۵ توانست رکورد بازی‌های پاراآسیایی را بشکند. این رکورد پیش از این در اختیار محمدرضا احمدی از ایران بود که در بازی‌های ۲۰۱۸ جاکارتا با ۹.۹۲ به نام خودش ثبت کرده بود.

محمد صابر

علیپور طلایی شد، اولاد نقره گرفت

رقابت‌های پرتاب وزنه در کلاس F۱۱ با حضور امیر حسین علیپور ، مهدی اولاد و حسن باجلوند پیگیری شد. امیر حسین علیپور که مدال طلای پارالمپیک پاریس را هم دارد، با پرتاب ۱۴.۷۰ رکورد بازی‌ها را شکست و مدال طلا را کسب کرد. این رکورد تا پیش از این در اختیار مهدی اولاد دیگر ورزشکار ایران در این رشته بود.



مهدی اولاد هم در این مسابقات با ثبت رکورد ۱۳.۹۳ به مدال نقره این رقابت‌ها دست پیدا کرد. حسن باجلوند هم دیگر نماینده ایران بود که در این مسابقات با ثبت رکورد ۱۱.۱۱ و ایستادن در رده پنجمی به کارش پایان داد.

امیرحسین علیپور

بندری هم طلایی شد



در مسابقات پرتاب نیزه عرفان بندری با شکست رکورد بازیها به مدال طلا دست پیدا کرد. در این رقابت عرفان بُندری رکورد ۳۰.۲۴ متر را به ثبت رساند و با کسب امتیاز ۹۸۶ و شکست رکورد بازی‌های پاراآسیایی، صاحب مدال طلا شد. بُندری در ۶ پرتابی که داشت به ترتیب رکوردهای ۳۰.۲۴ متر، ۲۷.۱۲ متر، ۲۸.۳۶ متر، ۲۹.۴۸ متر، ۲۹.۲۷ متر و ۳۰.۲۴ متر را به ثبت رساند تا مقتدرانه صاحب مدال طلا شود.

عرفان بندری

مدال نقره برای الفت نیا

در جریان رقابت پرش طول کلاس T۳۷/T۳۸، علی الفت‌نیا ملی‌پوش کشورمان با حریفانی از مالزی، هند، چین و ازبکستان رقابت کرد و با رکورد ۶.۱۳ متر و کسب امتیاز ۸۹۶، به مقام دوم رسید و صاحب مدال نقره شد.

جانفشان برنزی شد



حسن جانفشان در مرحله نیمه نهایی مسابقات پاراتنیس روی میز کلاس ۲، به مصاف «کیم هیونگ هیون» از کره جنوبی رفت و ۳ بر ۲ شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد. جانفشان با ۶۰ سال سن، مسن‌ترین ورزشکار کاروان ایران محسوب می‌شود.

حسن جانفشان

پرتاب پاکباز به طلا تبدیل شد

در رقابت پرتاب وزنه کلاس F۱۲ رقابت سامان پاکباز ملی‌پوش کشورمان رکورد ۱۳.۵۲ متر را به ثبت رساند و به مدال طلای این دوره از مسابقات دست پیدا کرد. سامان پاکباز پنج پرتاب صحیح را انجام داد و بالاتر از ورزشکاران کشورهای اندونزی و ازبکستان به مدال طلا رسید.

سامان پاکباز

مدال آوران ایران در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا:

طلا:

* آیلار جامی - پاراتکواندو

* الهام صالحی - پرتاب نیزه، کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴

* سینا ضیغمی‌نژاد - پاراشنا کلاس S۱۰

* محمد صابر - پرتاب وزنه کلاس F۳۳

* سامان پاکباز - پرتاب وزنه کلاس F۱۲

* عرفان بندری - پرتاب نیزه

* امیرحسین علیپور - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* فائزه احمدی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* امیرمحمد حقیقت شناس - پاراتکواندو

* یاسین خسروی - پارادوومیدانی



نقره:

* معصومه تورانی - پرتاب نیزه

* پرستو حبیبی - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰

* مهدی اولاد - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* علی الفت نیا - پرش طول

* ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* بهروز فرزاد - دوچرخه سواری

* ابوالفضل ظریف - پاراشنا

* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی

* زهرا رحیمی - پاراتکواندو

* زینب مرادی - پارادوومیدانی

* آتنا محمدی ها - پارادوومیدانی



برنز:

* محمد طاها حسن پور - پاراتکواندوکار

* فرزانه سهرابی‌تبار - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* حسن جانفشان - پاراتنیس روی میز

* محمد دلیر و رضا رشنو - دوچرخه سواری

* مهدی برچلو - جودو

* موسی غلامی - پاراجودو

* محسن بختیار - پاراوزنه برداری

* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا

* علی مطلبی - پاراشنا

* رضا حاتمی - پارادوومیدانی

* پریماه تورانی - پاراتکواندو

* سعید صادقیان پور - پاراتکواندو

* مریم عبدالله‌پور - پاراتکواندو

* محمد حسین کریمی جهان آبادی - پاراشنا

* علیرضا مختاری - پارادوومیدانی

* هاشمیه متقیان - پارادوومیدانی

