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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۱

قلع‌وقمع تغییر کاربری غیرمجاز در ۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آمل

قلع‌وقمع تغییر کاربری غیرمجاز در ۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آمل

آمل- چهار مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در شهرستان آمل با اجرای احکام قضایی و در مجموع به مساحت ۲ هزار مترمربع رفع تصرف شد.

محمد هادی‌زاده، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای چهار فقره حکم قضایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به پیگیری‌های مرکز جهاد کشاورزی گزنگ و واحد حقوقی مدیریت جهاد کشاورزی آمل اظهار کرد: این عملیات با دستور قضایی و در راستای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی انجام شد و موارد شناسایی‌شده شامل دیوارکشی، تفکیک اراضی و احداث بنا بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با تأکید بر ضرورت حفاظت از زمین‌های کشاورزی بیان کرد: صیانت از اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی، از اولویت‌های این مدیریت است و برخورد با متخلفان با همکاری دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت.

هادی‌زاده، هماهنگی میان مجموعه جهاد کشاورزی، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را در اجرای احکام مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، از گسترش تخلفات در حوزه اراضی کشاورزی جلوگیری شود.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی، موضوع را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل یا مراکز تابعه اطلاع دهند و برای گزارش تخلفات از سامانه ۱۳۱ امور اراضی کشور استفاده کنند.

کد مطلب 6983416

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