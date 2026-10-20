جدال بزرگان کشتی آزاد جهان در آستانه؛ ۴۰ مدال در انتظار مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی کشتی بزرگسالان از ۲ تا ۱۰ آبان ماه به میزبانی آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد. نمایندگان ایران در ۱۰ وزن برای حضور در این مسابقات آماده میدان هستند که در بین نفرات اعزامی به مسابقات حسن یزدانی، کامران قاسمپور، رحمان عموزاد، امیرحسین زارع و محمد نخودی از چهره‌های شاخص کشتی ایران محسوب می‌شوند. اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به شرایط کشتی ایران و مدعیان برخی اوزان پرداخته که این گزارش به شرح زیر است:

اگر قرار باشد در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ آستانه، یک وزن به‌عنوان مهم‌ترین و جذاب‌ترین وزن مسابقات انتخاب شود، بدون شک وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها خواهد بود. چهار چهره بزرگ کشتی جهان در این وزن به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

کایل اسنایدر از آمریکا، عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه، احمد تاج‌الدینوف از بحرین و حسن یزدانی از ایران، در مجموع پنج مدال طلای المپیک و ۱۴ عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه دارند. طی ۱۱ سال گذشته، تمامی مدال‌های طلای جهان در این وزن به اسنایدر، سعدالله‌یف یا تاج‌الدینوف رسیده است.

در میان این چهار قهرمان، احتمالاً کار حسن یزدانی که برای نخستین بار در مسابقات جهانی در وزن ۹۷ کیلوگرم روی تشک می‌رود، دشوارتر خواهد بود. یزدانی در سال ۲۰۱۶ در وزن ۷۴ کیلوگرم به مدال طلای المپیک رسید، سپس سه عنوان قهرمانی جهان را در وزن ۸۶ کیلوگرم کسب کرد و اکنون به وزن ۹۷ کیلوگرم آمده است.

او با دو پیروزی مقابل امیرعلی آذرپیرا، دارنده مدال برنز المپیک، در رقابت‌های انتخابی تیم ملی ایران، حضور خود در مسابقات جهانی را قطعی کرد. این نتایج نشان می‌دهد یزدانی می‌تواند یکی از مدعیان باشد، اما عملکرد او در وزنی که رقبای قدرتمندی دارد، به محک جدی گذاشته خواهد شد. هیچ‌یک از رقبای این وزن به‌اندازه اسنایدر و سعدالله‌یف خطرناک نیستند. طی بخش عمده‌ای از یک دهه گذشته، وزن ۹۷ کیلوگرم با رقابت این دو کشتی‌گیر شناخته شده است.

اسنایدر آمریکایی که در سال ۲۰۲۲ سومین عنوان قهرمانی جهان خود را به دست آورد، با کسب مدال طلای جهانی ۲۰۲۵ بار دیگر به اوج بازگشت.

سعدالله‌یف نیز که آخرین عنوان قهرمانی جهان خود در وزن ۹۷ کیلوگرم را در سال ۲۰۲۱ کسب کرده بود، پیش از آنکه در سال ۲۰۲۴ با کاهش وزن به ۹۲ کیلوگرم، ششمین طلای جهانی خود را به دست آورد، بار دیگر به وزن ۹۷ کیلوگرم بازگشته است. او شروع قدرتمندی در این مسیر داشت و در ماه فوریه قهرمان رقابت‌های رنکینگ‌سری محمد ملو شد و سپس مدال طلای رقابت‌های قهرمانی اروپا را به دست آورد. سعدالله‌یف در آستانه به دنبال اثبات دوباره برتری خود برابر رقیب دیرینه آمریکایی‌اش خواهد بود.

تاج‌الدینوف، قهرمان جهان در سال ۲۰۲۳ و قهرمان المپیک ۲۰۲۴، نتایج یکدستی نداشته است. او در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ و رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به مقام سوم رسید، اما در ماه ژوئیه با قهرمانی در رقابت‌های رنکینگ‌سری بوداپست، دوباره به مسیر موفقیت بازگشت.

با این حال، چرا باید تصور کرد رقابت وزن ۹۷ کیلوگرم تنها به این چهار کشتی‌گیر محدود خواهد شد؟ طی ماه‌های گذشته، آرش یوشیدا از ژاپن به‌عنوان یک چهره خطرناک و پدیده‌ای نوظهور مطرح شده که می‌تواند معادلات مدعیان سنتی را برهم بزند.

این کشتی‌گیر ۲۲ ساله در ماه آوریل قهرمان آسیا شد؛ او تاج‌الدینوف را با اختلافی قابل توجه شکست داد و سپس در فینال با نتیجه ۴ بر صفر از سد آذرپیرا گذشت. با این حال، یوشیدا در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب آذرپیرا شد و اکنون به دنبال جبران آن شکست است.

فرصت طلایی برای لی در وزن ۵۷ کیلوگرم

برخلاف وزن ۹۷ کیلوگرم، در وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی‌گیری وجود ندارد که بتوان با اطمینان او را برنده قطعی رقابت‌ها دانست.

چونگ سونگ هان از کره شمالی، مدافع عنوان قهرمانی، پس از کسب نخستین طلای جهانی خود در زاگرب در سال گذشته، به مسابقات بازمی‌گردد؛ اما نتایج او پس از آن نشان داده است که شکست‌ناپذیر نیست.

هان در مسیر قهرمانی سال ۲۰۲۵ عملکرد درخشانی داشت و چند مدعی مطرح را شکست داد. با این حال، او امسال در رقابت‌های اوپن اولان‌باتور برابر موسی مختیخانوف از روسیه شکست خورد و در فینال بازی‌های آسیایی نیز مغلوب امان از هند شد.

این شرایط فرصتی برای اسپنسر لی از آمریکا ایجاد کرده است؛ کشتی‌گیری که به دنبال کسب نخستین عنوان قهرمانی جهان خود است.

دارنده مدال نقره المپیک ۲۰۲۴، در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ عملکرد ناامیدکننده‌ای داشت؛ او برابر آرسن هاروتونیان از ارمنستان شکست خورد و نتوانست به مدال برسد.

لی در سال ۲۰۲۶ با نتایجی قدرتمند به این ناکامی پاسخ داد. او در رقابت‌های رنکینگ‌سری محمد ملو و زاگرب به مدال طلا رسید و حریفانش را با مجموع امتیاز ۶۷ بر ۱۰ شکست داد. او همچنین در رقابت‌های انتخابی تیم ملی آمریکا پیروز شد و سهمیه حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد.

اوگف؛ مدعی اصلی وزن ۶۱ کیلوگرم

زاوور اوگف از روسیه همچنان یکی از پرافتخارترین کشتی‌گیران وزن ۶۱ کیلوگرم است. این کشتی‌گیر روس که چهار عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه دارد، مدعی اصلی کسب پنجمین طلای خود در آستانه محسوب می‌شود.

اوگف در ماه فوریه قهرمان رقابت‌های رنکینگ‌سری محمد ملو شد و جایگاه خود را به‌عنوان مدعی اصلی این وزن تثبیت کرد. او سال‌هاست یکی از باثبات‌ترین کشتی‌گیران این وزن بوده و تجربه بالایش می‌تواند در برابر رقبای جوان‌تر به کمکش بیاید.

آرسن هاروتونیان از ارمنستان، دارنده چهار مدال جهانی، یکی از مهم‌ترین رقبای اوست. هاروتونیان در مسابقات قهرمانی اروپا در سال جاری با نتیجه ۴ بر ۳ از اوگف پیش بود، اما در نهایت کشتی‌گیر روس او را ضربه فنی کرد.

احمد جوان، دارنده مدال نقره سال گذشته از ایران، نیز امسال کار آسانی نخواهد داشت. مارکوس بلیز از آمریکا، توشی‌هیرو هاسگاوا از ژاپن، کیم کوانگ میونگ، قهرمان آسیا از کره شمالی و گلومجون عبدالله‌یف از ازبکستان نیز از دیگر مدعیان این وزن هستند.

رقابت فشرده در وزن ۶۵ کیلوگرم

رحمان عموزاد از ایران به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی جهان خود است، اما وزن ۶۵ کیلوگرم همواره یکی از رقابتی‌ترین اوزان کشتی آزاد بوده و مسابقات امسال نیز از این قاعده مستثنی نیست.

عموزاد در مسیر قهرمانی خود در زاگرب، رقابت نسبتاً راحتی داشت، اما سوجیت کالکال از هند او را تا آستانه شکست پیش برد. عموزاد در آن مسابقه پنج امتیاز از مجموع شش امتیازی را که در کل رقابت‌ها از دست داد، به کالکال واگذار کرد. کالکال از زمان آن شکست پیشرفت بیشتری داشته است. او از مسابقات جهانی تاکنون در ۲۳ مسابقه پیاپی شکست نخورده و تنها در سال جاری ۱۸ پیروزی به دست آورده است.

این کشتی‌گیر هندی در رقابت‌های رنکینگ‌سری محمد ملو در تیرانا، اوپن زاگرب، مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی به مدال طلا رسید. او در مسیر قهرمانی بازی‌های آسیایی، کوتارو کییوکا، قهرمان المپیک از ژاپن، را نیز شکست داد.

کالکال توانایی شکست دادن بهترین کشتی‌گیران جهان را دارد، اما چالش اصلی او حفظ همین سطح از آمادگی و تمرکز در چندین مسابقه متوالی خواهد بود؛ به‌ویژه در صورت رویارویی با عباس‌قاضی محمداف از روسیه، قهرمان پیشین جهان، و کایسی تانابه از ژاپن، قهرمان آسیا در سال ۲۰۲۵.

شمیل ممدوف از بلغارستان که در اولان‌باتور تا آستانه شکست دادن عموزاد پیش رفت، از دیگر مدعیان این وزن خواهد بود. بوون بسِت از آمریکا، قهرمان زیر ۲۰ سال جهان، نیز به‌عنوان یک رقیب جدی مطرح شده است.

روزهای دشوار جمالوف در وزن ۷۴ کیلوگرم

با توجه به سابقه و افتخارات، انتظار می‌رود رزمبک جمالوف از ازبکستان یکی از مدعیان اصلی وزن ۷۴ کیلوگرم باشد؛ به‌ویژه آنکه کوتا تاکاهاشی از ژاپن، قهرمان سال گذشته، و چرمن والیف از آلبانی، نایب‌قهرمان سال گذشته، در این وزن حضور ندارند.

با این حال، جمالوف پس از عملکردی دشوار در بازی‌های آسیایی به مسابقات جهانی می‌آید. او در ناگویا دو بار شکست خورد که یکی از این شکست‌ها برابر ساگار جاگلان از هند در جدول شانس مجدد بود. این نتیجه برای کشتی‌گیری با توانایی‌های جمالوف یک عقب‌گرد محسوب می‌شود.

امیرمحمد یزدانی از ایران و یوشینوسوکه آئویاگی از ژاپن نیز در این وزن حضور خواهند داشت؛ هر دو کشتی‌گیر از وزن ۷۰ کیلوگرم به ۷۴ کیلوگرم آمده‌اند. این دو در مسابقات قهرمانی آسیا با یکدیگر روبه‌رو شدند که آئویاگی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۷ بر ۶ به پیروزی رسید.

تایموراز سالکازانوف از اسلواکی، دارنده چهار مدال جهانی، نیز تجربه لازم برای رقابت بر سر عنوان قهرمانی را دارد. او دو بار به فینال مسابقات جهانی رسیده، اما در هر دو مسابقه شکست خورده است. شاید آستانه همان جایی باشد که سالکازانوف سرانجام به طلای جهانی دست پیدا کند.

دیک؛ فرصت قهرمانی در برابر نسل جدید وزن ۸۶ کیلوگرم

کایل دیک از آمریکا یکی از کشتی‌گیرانی است که در وزن ۸۶ کیلوگرم توجه زیادی را به خود جلب خواهد کرد؛ وزنی که در آن یک کشتی‌گیر باتجربه با چهار عنوان قهرمانی جهان باید با نسلی از مدعیان جوان رقابت کند.

دیک با شکست زاهد والنسیا، مدافع عنوان قهرمانی، در انتخابی تیم ملی آمریکا، جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد. این پیروزی نشان داد که او توانایی کسب مدال طلا در این وزن را نیز دارد؛ افتخاری که می‌تواند نخستین قهرمانی جهان او در وزن ۸۶ کیلوگرم باشد.

با این حال، چند کشتی‌گیر دیگر نیز ثابت کرده‌اند که توان رقابت در بالاترین سطح را دارند.

ماگومد رمضانوف، قهرمان المپیک از بلغارستان، به دنبال کسب نخستین عنوان قهرمانی جهان خود است. او امسال در مسابقات قهرمانی اروپا شرکت نکرد، اما توانست قهرمان اوپن اولان‌باتور ۲۰۲۶ شود. کامران قاسم‌پور از ایران، دارنده دو عنوان قهرمانی جهان در وزن ۹۲ کیلوگرم، یکی از مدعیان جدی این وزن است.

در کنار دیک و قاسم‌پور که نمایندگان نسل باتجربه‌تر هستند، ابراهیم کادیف ۲۲ ساله از روسیه نیز به دنبال تثبیت جایگاه خود با کسب مدال طلای جهان است؛ او پیش‌تر عنوان قهرمانی اروپا را به دست آورده است.

آرسنی دژیوئف از جمهوری آذربایجان، دارنده مدال برنز سال گذشته، و جورجیوس کوگیومتسیدیس از یونان، قهرمان جهان در وزن ۷۹ کیلوگرم، نیز از رقبای جدی این وزن به شمار می‌روند.

قهرمان جدید در وزن ۷۹ کیلوگرم

همانند وزن ۷۴ کیلوگرم، در وزن ۷۹ کیلوگرم نیز قهرمان جدیدی معرفی خواهد شد؛ چراکه جورجیوس کوگیومتسیدیس از یونان، که سال گذشته با نتیجه ۳ بر ۲ لوی هینز از آمریکا را در فینال شکست داد، این بار در وزن ۸۶ کیلوگرم رقابت خواهد کرد.

هینز از زمان آن شکست تاکنون بدون شکست بوده و با انگیزه جبران ناکامی سال گذشته به مسابقات بازمی‌گردد. با این حال، او با رقبایی روبه‌رو خواهد شد که توانایی رقابت برای کسب مدال طلا را دارند. محمد نخودی از ایران، دارنده پنج مدال جهانی در این وزن، به دنبال تبدیل یکی از سه مدال نقره خود به مدال طلا خواهد بود.

اسماعیل خانیف از روسیه که امسال قهرمان زیر ۲۰ سال جهان شد، یکی دیگر از مدعیان جدی است. او در ۱۷ مسابقه و چهار تورنمنت اخیر خود شکست نخورده و تقریباً تمامی مسابقاتش را پیش از پایان وقت قانونی به سود خود تمام کرده است.

محمدخبیب کادزی‌محمدائو از بلاروس، دارنده مدال نقره المپیک، نیز می‌تواند یکی از تهدیدهای این وزن باشد؛ هرچند رقبای جوان‌تر ممکن است از نظر سرعت و توان بدنی برتری داشته باشند.

احتمال تکرار فینال وزن ۹۲ کیلوگرم

ترنت هیدلی از آمریکا به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی وزن ۹۲ کیلوگرم به آستانه بازمی‌گردد. او سال گذشته در فینالی هیجان‌انگیز با نتیجه ۱۳ بر ۱۰ امان‌الله گادژی‌محمدوف از روسیه را شکست داد. آن مسابقه نشان داد که رقابت‌های این وزن می‌تواند شاهد کشتی‌هایی با امتیازهای بالا، تغییر مداوم نتیجه و تأثیرگذاری اشتباهات دفاعی باشد.

هر دو فینالیست سال گذشته در مسابقات آستانه حضور خواهند داشت و احتمال تکرار آن فینال وجود دارد؛ دیداری که می‌تواند یکی از محتمل‌ترین سناریوهای این وزن باشد.

زارع؛ مرد شماره یک وزن ۱۲۵ کیلوگرم

امیرحسین زارع از ایران همچنان مدعی اصلی وزن ۱۲۵ کیلوگرم است. این کشتی‌گیر ایرانی در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ با نتیجه ۵ بر صفر جورجی مشویلدیشویلی از جمهوری آذربایجان را شکست داد و بار دیگر توانایی دفاعی و دقت خود در کسب امتیاز را به نمایش گذاشت؛ ویژگی‌هایی که او را به یکی از بهترین سنگین‌وزن‌های جهان تبدیل کرده است.

با این حال، رقابت‌های سنگین‌وزن به‌ندرت به اندازه رتبه‌بندی‌ها قابل پیش‌بینی هستند. برتری فنی زارع آشکار است، اما رقبای او بیش از گذشته توانسته‌اند کار را برایش دشوار کنند.

زارع در بازی‌های آسیایی به‌سختی و با نتیجه ۳ بر ۳ و بر اساس قانون امتیاز آخر، یدیگه قاسم‌بک ۱۹ ساله از قزاقستان را شکست داد. این نتیجه می‌تواند به سایر مدعیان وزن ۱۲۵ کیلوگرم امید بدهد که در آستانه برای کنار زدن قهرمان ایرانی تلاش کنند.