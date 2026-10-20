دختر کماندار ایران از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های تیراندازی با کمان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، سمیه رحیمی در مرحله یک‌چهارم نهایی پاراریکرو انفرادی زنان مقابل گائو زیهان از چین قرار گرفت و با نتیجه ۶ بر صفر شکست خورد.



رحیمی که روز گذشته با کسب ۶۱۳ امتیاز در جایگاه چهارم دور مقدماتی قرار گرفته بود، صبح امروز در مرحله یک‌هشتم نهایی با پیروزی قاطع ۶ بر صفر مقابل نامپت فولفول از تایلند به جمع هشت کماندار برتر راه یافت.



با این حال، ملی‌پوش ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی با یکی از پرافتخارترین چهره‌های نوظهور پاراریکرو آسیا روبه‌رو شد؛ کمانداری که در سال ۲۰۲۵ موفق به کسب مدال طلای قهرمانی آسیا در پکن و مدال نقره قهرمانی جهان در گوانگجو شده بود.



گائو زیهان که سال گذشته در نخستین تجربه بین‌المللی خود عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد، در مسابقات جهانی کره جنوبی نیز تا فینال پیش رفت و تنها مقابل وو چونیان، قهرمان چهار دوره جهان از چین، شکست خورد.



در مسابقه امروز، نماینده چین هر سه ست را به سود خود پایان داد و با کسب شش امتیاز متوالی، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را به دست آورد.



به این ترتیب، سمیه رحیمی پس از یک پیروزی و یک شکست در مراحل حذفی، از ادامه رقابت‌های انفرادی پاراریکرو زنان بازماند.



مسابقات تیراندازی با کمان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی در مجموعه ورزشی اوکازاکی ژاپن برگزار می‌شود.