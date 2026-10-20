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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۵

صهیونیست‌ها درباره سیاست‌های جنگی به کابینه نتانیاهو اعتماد ندارند

صهیونیست‌ها درباره سیاست‌های جنگی به کابینه نتانیاهو اعتماد ندارند

نتایج نظرسنجی انجام شده در اراضی اشغالی حاکی از عدم اعتماد صهیونیست ها به کابینه نتانیاهو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، نتایج جدیدترین نظرسنجی انجام شده در اراضی اشغالی که روز گذشته منتشر شد نشان می دهد اکثر صهیونیست ها به کابینه نتانیاهو اعتماد ندارند به طوری که نزدیک به نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که اگر کابینه نتانیاهو قبل از انتخابات پارلمانی تصمیم به جنگ افروزی بگیرد در راستای انگیزه های سیاسی دست به اقدام می زند.

بر اساس این گزارش، تنها ۳۳ درصد از آنها گفتند که به کابینه نتانیاهو اعتماد دارند و ۲۰ درصد نیز تاکید کردند که این مسئله به شرایط بستگی دارد.

همچنین نتایج این نظرسنجی نشان داد که حزب یشار به سرکردگی گادی آیزنکوت رقیب نتانیاهو ۲۰ کرسی را از آن خود می کند. این در حالی است که حزب لیکود به سرکردگی نتانیاهو در رده دوم قرار داشته و ۱۸ کرسی را به دست خواهد آورد.

کد مطلب 6983419

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