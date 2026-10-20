خدادادی: فاز مطالعاتی و نخست طراحی مصلای کرمانشاه به پایان رسید

شمس‌اله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان فاز مطالعاتی و مرحله نخست طراحی مصلای بزرگ کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: طراحی این پروژه در سه بخش مطالعاتی، فاز یک و فاز دو تعریف شده که دو مرحله نخست آن به پایان رسیده و اکنون تدوین فاز دوم در دستور کار قرار دارد.

وی با تشریح روند طراحی این مجموعه افزود: در مرحله دوم، تکمیل نقشه‌های اجرایی، بررسی نواقص احتمالی و اعمال اصلاحات فنی و تخصصی دنبال می‌شود تا نقشه نهایی پروژه با جزئیات کامل و دقت لازم آماده شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به کاربری‌های پیش‌بینی‌شده در طرح تصریح کرد: بخش اصلی مصلی برای احداث شبستان، برگزاری نماز جمعه و برپایی مراسم و آیین‌های دینی و ملی در نظر گرفته شده است. همچنین فضاهای اداری، خدماتی، مدیریتی و درمانی و پارکینگ اختصاصی نیز در طراحی مجموعه جانمایی شده‌اند.

خدادادی ادامه داد: هم‌زمان با پیگیری مراحل طراحی، عملیات محصورسازی و دیوارکشی محدوده پروژه نیز در حال انجام است تا حدود زمین و محدوده اجرای طرح به‌طور دقیق مشخص و تثبیت شود.

وی مساحت زمین اختصاص‌یافته به این پروژه را ۱۴ هکتار اعلام کرد و گفت: محدوده اراضی مصلای بزرگ کرمانشاه تعیین شده و عملیات دیوارکشی آن در جریان است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه درباره موقعیت مکانی این طرح بیان کرد: زمین مصلی در محدوده میدان شهدا قرار دارد و از یک سو به بزرگراه امام خمینی (ره) و از سوی دیگر به شهرک کیهانشهر منتهی می‌شود.

خدادادی با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه برای شهروندان و نمازگزاران کرمانشاه خاطرنشان کرد: احداث مصلای جدید با هدف ساماندهی برگزاری نماز جمعه و فراهم‌کردن فضایی چندمنظوره برای اجتماعات مذهبی و فرهنگی استان در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.