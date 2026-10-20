میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت پاسداشت مقام شهدا اظهار کرد: شهدا با فداکاری و نثار جان خود در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و میهن، نقش مهمی در شکل‌گیری عزت، امنیت و اقتدار کشور داشته‌اند و زنده نگه‌داشتن یاد و نام آنان وظیفه‌ای همگانی است.

وی افزود: تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام در پادگان ابوذر، فرصتی برای یادآوری رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس و انتقال ارزش‌های ایثار، مقاومت و شهادت به جامعه، به‌ویژه نسل جوان، فراهم می‌کند.

فرماندار سرپل‌ذهاب با اشاره به پیشینه تاریخی و معنوی پادگان ابوذر تصریح کرد: این مکان یادآور فداکاری‌ها و ایستادگی رزمندگان اسلام در سال‌های دفاع مقدس است و میزبانی از پیکر یک شهید گمنام، بر جایگاه معنوی آن می‌افزاید.

رحیمی با بیان اینکه برگزاری مناسب این آیین به همکاری مجموعه‌های مختلف نیاز دارد، گفت: دستگاه‌های اجرایی، نظامی، فرهنگی و خدماتی شهرستان باید با هماهنگی و تعامل، مقدمات حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و دیگر اقشار جامعه را فراهم کنند.

وی ادامه داد: فرمانداری سرپل‌ذهاب آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود، هماهنگی‌های لازم را با دستگاه‌های مسئول انجام دهد تا مراسم تشییع شهید گمنام در شأن مقام شهدا و با مشارکت مردم شهیدپرور شهرستان برگزار شود.

فرماندار سرپل‌ذهاب خاطرنشان کرد: برگزاری چنین آیین‌هایی علاوه بر پاسداشت یاد شهدا، زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با ارزش‌های دفاع مقدس و تقویت فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه را فراهم می‌کند.