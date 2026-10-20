خداداد یارکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ادامه عملیات برداشت ذرت علوفه‌ای در مزارع شهرستان سرپل‌ذهاب خبر داد و اظهار کرد: در سال زراعی جاری، ۹ هزار و ۳۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت ذرت علوفه‌ای و دانه‌ای اختصاص یافته است و برداشت نوع علوفه‌ای این محصول حدود ۲۰ روز پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود ۸۰ درصد سطح زیرکشت، معادل ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار، به ذرت علوفه‌ای و حدود ۲۰ درصد، برابر با یک هزار و ۹۰۰ هکتار، به ذرت دانه‌ای اختصاص داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپل‌ذهاب با اشاره به میزان تولید ذرت علوفه‌ای بیان کرد: میانگین برداشت این محصول در هر هکتار حدود ۴۰ تا ۵۰ تن است که بر این اساس، تولید آن در شهرستان بین ۳۰۰ تا ۳۷۵ هزار تن برآورد می‌شود.

یارکرمی درباره عوامل گرایش کشاورزان به برداشت علوفه‌ای ذرت تصریح کرد: پایین بودن قیمت ذرت دانه‌ای، شرایط بازار و ضرورت برداشت سریع محصول برای آماده‌سازی زمین و اجرای کشت‌های بعدی از جمله دلایل افزایش سهم برداشت علوفه‌ای است.

وی ادامه داد: محصول برداشت‌شده بخش قابل توجهی از نیاز واحدهای دامپروری سرپل‌ذهاب و مناطق اطراف را تأمین می‌کند و در فراهم‌کردن خوراک دام و پشتیبانی از فعالیت‌های دامپروری نقش دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپل‌ذهاب با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در تولید خاطرنشان کرد: مدیریت منابع آب، انتخاب ارقام مناسب، رعایت اصول فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و توجه به شرایط اقتصادی و بازار، در کاهش هزینه‌ها و بهبود عملکرد مزارع مؤثر است.

یارکرمی در پایان گفت: برداشت ذرت علوفه‌ای در مزارع شهرستان ادامه دارد و عملیات برداشت ذرت دانه‌ای نیز در زمان مناسب انجام خواهد شد. کارشناسان جهاد کشاورزی هم روند برداشت را پیگیری می‌کنند و توصیه‌های فنی لازم را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهند.