به گزارش خبرنگار مهر، نادر ابراهیمی (۱۳۱۵-۱۳۸۷) داستان‌نویس، مترجم، روزنامه‌نگار و فیلمساز معاصر ایرانی بود که آثار متعددی در عرصه ادبیات داستانی و ادبیات کودک و نوجوان از خود بر جای گذاشته است. از دیگر آثار شناخته‌شده او در کنار «آتش بدون دود»، می‌توان به داستان‌های «یک عاشقانه آرام»، «بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم» و «چهل نامه کوتاه به همسرم» اشاره کرد. او در آثار خویش توجه ویژه به مفاهیم هویت ملی، مبارزات طبقاتی و تحولات تاریخ معاصر دارد.

رمان هفت‌جلدی «آتش بدون دود» یکی از طولانی‌ترین مجموعه‌های داستانی در ادبیات معاصر ایران است که انتشار آن از سال ۱۳۵۳ آغاز شد. بستر مکانی این اثر اقلیم ترکمن‌صحرا است و وقایع آن با تمرکز بر درگیری خونین و تاریخی ۲ قبیله ترکمن، یعنی گوکلان و یموت پایه‌گذاری می‌شود. نقطه شروع داستان، ازدواج ساختارشکنانه گالان اوجا و سولماز از این ۲ قبیله متخاصم است که آتش یک کینه قدیمی را شعله‌ور می‌کند.

سیر وقایع در جلدهای بعدی از قالب تقابل ایلیاتی خارج شده و با عبور از زمان، ابعاد سیاسی و اجتماعی به خود می‌گیرد. ابراهیمی در این اثر، روند گذار جامعه سنتی به مدرن، مسئله مبارزات شهری و درگیری کشاورزان با زمین‌داران را از طریق پیگیری سرنوشت سه نسل از یک خانواده ترکمن گزارش می‌دهد. این رمان به دلیل گستردگی حوادث، پیش از این منبع اقتباس یک مجموعه تلویزیونی به کارگردانی خود نویسنده نیز بوده است. ایوب آقاخانی نیز از این رمان، یک نمایش رادیویی اقتباس کرده است.

سردبیر، گوینده و کارگردان این اثر ایوب آقاخانی است. نرگس موسی‌پور افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده نمایش شنیدنی «آتش بدون دود» هستند.

مجتبی طباطبایی، بیوک میرزایی، امیر منوچهری و رویا فلاحی بازیگران این قسمت از این نمایش رادیویی هستند.

در قسمت دوم این نمایش رادیویی می‌شنویم:

گالان همراه با سولماز به قبیله باز می‌گردد اما پدرش یازی اوجا به شدت او را سرزنش می‌کند. گالان به پدرش وعده می‌دهد که به خون‌خواهی ۲ برادرش تمام قبیله گوکلان را نابود کند. همچنین گالان از پدرش می‌خواهد تا سولماز را به عقدش در آورند.

گالان از یارانش می‌خواهد تا ۱۰۰ تن قشون برایش تدارک ببیند. همچنین او از سولماز می‌خواهد که هرگز او را از گرفتن انتقام خون برادرانش منع نکند.

گالان همراه با جوانان قبیله به جنگ با قبیله گوکلان می‌رود؛ جنگی که تا چندین روز ادامه پیدا می‌کند ...

باهم دومین قسمت از این نمایش رادیویی را با مدت زمان ۲۵ دقیقه و ۲۹ ثانیه می‌شنویم.