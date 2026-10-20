آغاز مقتدرانه تیم ملی والیبال نشسته با پیروزی برابر تایلند

به گزارش خبرنگار مهر، ملی‌پوشان ایران در این دیدار که از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در سالن مجموعه ورزشی اوکازاکی برگزار شد، از همان ست نخست برتری خود را به حریف تحمیل کردند و با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ پیروز شدند.



در ست دوم نیز تیم ایران با حفظ برتری خود، ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسید و نتیجه مسابقه را دو بر صفر کرد.



در سومین ست، نمایندگان ایران با اقتدار بیشتری ظاهر شدند و با برتری ۲۵ بر ۱۳، پیروزی سه بر صفر خود را قطعی کردند تا نخستین گام را در این رقابت‌ها با موفقیت بردارند.