به گزارش خبرنگار مهر، ملیپوشان ایران در این دیدار که از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در سالن مجموعه ورزشی اوکازاکی برگزار شد، از همان ست نخست برتری خود را به حریف تحمیل کردند و با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ پیروز شدند.
در ست دوم نیز تیم ایران با حفظ برتری خود، ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسید و نتیجه مسابقه را دو بر صفر کرد.
در سومین ست، نمایندگان ایران با اقتدار بیشتری ظاهر شدند و با برتری ۲۵ بر ۱۳، پیروزی سه بر صفر خود را قطعی کردند تا نخستین گام را در این رقابتها با موفقیت بردارند.
بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
آغاز مقتدرانه تیم ملی والیبال نشسته با پیروزی برابر تایلند
تیم ملی والیبال نشسته نخستین دیدار خود در بازی های پاراآسیایی را با پیروزی برابر تایلند به پایان رساند.
به گزارش خبرنگار مهر، ملیپوشان ایران در این دیدار که از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در سالن مجموعه ورزشی اوکازاکی برگزار شد، از همان ست نخست برتری خود را به حریف تحمیل کردند و با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ پیروز شدند.
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