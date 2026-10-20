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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۰

ظرفیت پروازهای داخلی فرودگاه اصفهان افزایش یافت

ظرفیت پروازهای داخلی فرودگاه اصفهان افزایش یافت

اصفهان- مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان از برقراری ۱۰ پرواز رفت‌ و برگشت در مسیرهای داخلی از فرودگاه اصفهان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ضیایی با اشاره به نقش این پروازها در تسهیل سفرهای هوایی و تقویت ارتباط هوایی اصفهان با سایر نقاط کشور اظهار کرد: پروازهای پارس‌ایر در فرودگاه شهید بهشتی به صورت برنامه ای و در مسیرهای تهران، تبریز، آبادان و رشت برقرار است.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای خدمات حمل‌ و نقل هوایی افزود: توسعه مسیرهای پروازی و افزایش ظرفیت جا به‌ جایی مسافران از اولویت‌های فرودگاه بین‌ المللی شهید بهشتی اصفهان بوده و در این راستا، تعامل مستمر با شرکت‌های هواپیمایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش پروازهای داخلی دنبال می‌شود.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان خاطرنشان کرد: مسافران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این پروازها با واحد اطلاعات پرواز فرودگاه به شماره تماس ۱۹۹ و ۳۵۲۷۵۲۰۰-۰۳۱ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 6983440

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