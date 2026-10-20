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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۸

بارش باران در محورهای شمالی؛ ترافیک نیمه‌سنگین در ورودی تهران

بارش باران در محورهای شمالی؛ ترافیک نیمه‌سنگین در ورودی تهران

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از بارش باران در برخی محورهای استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی نیا،رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا،درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور در ساعت ۰۷:۰۰ روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران بارش باران گزارش شده است.

وی درباره وضعیت ترافیکی محورها افزود: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج ـ تهران، محدوده پل فردیس تا پل کلاک و وردآورد، آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و همچنین محور شهریار ـ تهران، حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس، نیمه‌سنگین است.

سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست با توجه به بارش باران، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند. وی همچنین بر پرهیز از عجله و شتاب در محورهای پرترافیک و توجه به توصیه‌های پلیس تأکید کرد.

کد مطلب 6983442
مهسا حيدری توچائی

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