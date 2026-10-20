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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۷

معدوم‌سازی محموله کره بادام‌زمینی آلوده به آفلاتوکسین در اردکان

معدوم‌سازی محموله کره بادام‌زمینی آلوده به آفلاتوکسین در اردکان

یزد - مسئول نمایندگی استاندارد در شهرستان‌های میبد و اردکان، از معدوم‌سازی محموله فرآورده کره بادام‌زمینی آلوده به آفلاتوکسین در یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی اردکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد یزد، مریم زارعی‌اظهار کرد: نمونه‌ای از فرآورده کره بادام‌زمینی با تاریخ تولید ۹ خرداد ۱۴۰۵، که مهر ماه امسال در جریان بازرسی‌های کنترلی دوره‌ای اداره کل استاندارد استان یزد نمونه‌برداری و برای انجام آزمایش‌های لازم به آزمایشگاه ارسال شد.

وی افزود: نتایج آزمایشگاهی، وجود آفلاتوکسین در این فرآورده را تأیید کرد و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، معدوم‌سازی محصول در دستور کار قرار گرفت.

زارعی با اشاره به ویژگی‌های سم آفلاتوکسین تصریح کرد: این سم در فرآورده باقی می‌ماند و از مواد اولیه به محصول نهایی منتقل می‌شود؛ همچنین با فرآیندهای معمول تولید از بین نمی‌رود، بنابراین امکان رفع آلودگی محصول از طریق فرآوری وجود ندارد و معدوم‌سازی آن ضروری است.

مسئول نمایندگی استاندارد در شهرستان میبد خاطرنشان کرد: در همین راستا، هشتم مهرماه ۱۴۰۵ کارشناسان استاندارد استان یزد به واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اردکان مراجعه کردند و فرآورده آلوده که به انبار منتقل شده بود، با نظارت کارشناسان معدوم شد.

کد مطلب 6983443

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