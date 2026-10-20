به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد یزد، مریم زارعی‌اظهار کرد: نمونه‌ای از فرآورده کره بادام‌زمینی با تاریخ تولید ۹ خرداد ۱۴۰۵، که مهر ماه امسال در جریان بازرسی‌های کنترلی دوره‌ای اداره کل استاندارد استان یزد نمونه‌برداری و برای انجام آزمایش‌های لازم به آزمایشگاه ارسال شد.

وی افزود: نتایج آزمایشگاهی، وجود آفلاتوکسین در این فرآورده را تأیید کرد و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، معدوم‌سازی محصول در دستور کار قرار گرفت.

زارعی با اشاره به ویژگی‌های سم آفلاتوکسین تصریح کرد: این سم در فرآورده باقی می‌ماند و از مواد اولیه به محصول نهایی منتقل می‌شود؛ همچنین با فرآیندهای معمول تولید از بین نمی‌رود، بنابراین امکان رفع آلودگی محصول از طریق فرآوری وجود ندارد و معدوم‌سازی آن ضروری است.

مسئول نمایندگی استاندارد در شهرستان میبد خاطرنشان کرد: در همین راستا، هشتم مهرماه ۱۴۰۵ کارشناسان استاندارد استان یزد به واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اردکان مراجعه کردند و فرآورده آلوده که به انبار منتقل شده بود، با نظارت کارشناسان معدوم شد.