ارتباط جاسوس بازداشت شده در آمریکا با خاندان آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محافل قضایی آمریکا اعلام کردند که عبدالرحمن الفوزان تبعه عربستان که به جرم جاسوسی در شرکت هوش مصنوعی بازداشت شده ارتباط تنگاتنگی با یکی از اعضای خاندان حاکم در این کشور داشته است به طوری که خانواده وی برای تأمین هزینه های سفرش حمایت مالی می شده اند.

دادستان کل آمریکا تلاش دارد الفوزان را در بازداشت نگه دارد چرا که بیم فرار وی به عربستان را دارد. الفوزان همچنین در سال ۲۰۱۶ یک دیدار با محمد بن سلمان در نشست وی با جوانان سعودی داشته است.

چند روز قبل دفتر تحقیقات فدرال آمریکا اقدام به بازداشت یک مهندس سعودی شاغل در شرکت اوپن ای آی، غول هوش مصنوعی به اتهام تلاش برای شنود جلسات محرمانه از طریق کار گذاشتن دستگاه های ضبط مخفی در اتاق های جلسات ویژه مقامات ارشد این شرکت کرده است.

در همین رابطه روزنامه کالیفرنیا پست گزارش داد عبدالرحمن الفوزان ۳۵ ساله اهل عربستان سعودی از روز جمعه در بازداشت فدرال به سر می برد. شرکت مذکور یک دستگاه ضبط صدا را کشف کرد که به طور مخفیانه به درگاه یو اس بی پشت یک تلویزیون در یکی از اتاق های جلسات متصل شده بود. این دستگاه برای پنهان ماندن در کاغذ توالت پیچیده شده بود.

به نوشته این روزنامه به نظر می رسد از این اتاق برای برگزاری جلسات سطح بالای مدیران شرکت درباره برنامه های محرمانه آن از جمله تحقیقات اختصاصی، توانمندی های فنی، روابط با نهادهای دولتی و دیگر موضوعات حساس استفاده می شد.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد الفوزان از ژوئیه ۲۰۲۵ در شرکت مذکور در سانفرانسیسکو مشغول به کار بوده است.

این تبعه سعودی در صورت اثبات اتهامش به حداکثر ۵ سال حبس، پرداخت ۲۵۰ هزار دلار جریمه و سه سال آزادی تحت نظارت محکوم خواهد شد.