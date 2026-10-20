به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ایفدانا، سعید مهرزادی، با اشاره به تداوم عرضه فرآورده‌های سلامت‌ محور غیرمجاز، اظهار داشت: بررسی این موضوع نیازمند توجه به عوامل مؤثر بر تقاضای بازار، سودآوری فعالیت‌های غیرقانونی و امکان سوءاستفاده از مسیرهای تأمین و توزیع است.

وی افزود: فیلر و بوتاکس عمدتاً در بازار خدمات زیبایی و داروهای شیمی‌درمانی، واکسن‌ها و تجهیزات پزشکی در زنجیره ارائه خدمات درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مهرزادی ادامه داد: تفاوت قیمت، عرضه خارج از شبکه رسمی و تلاش برای دسترسی به برخی محصولات از مسیرهای غیرمجاز، زمینه فعالیت سودجویان را فراهم می‌کند. تکرار کشفیات نیز ضرورت بررسی دقیق‌تر عوامل مؤثر بر تداوم این فعالیت‌ها را نشان می‌دهد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو تأکید کرد: شناسایی شبکه‌های تأمین و توزیع و بررسی ارتباط میان حلقه‌های مختلف این زنجیره، در شناخت منشأ تخلفات و جلوگیری از تکرار عرضه فرآورده‌های غیرمجاز اهمیت دارد.