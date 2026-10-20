به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرکانی صبح امروز سه‌شنبه در جریان سفر به استان ایلام و دیدار استاندار ایلام، ضمن تأکید بر نگاه راهبردی مدیریت استان به بخش کشاورزی، بر ضرورت تعامل میان وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی استان برای رفع مسائل زیرساختی و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا تأکید کرد.

وی در این دیدار با اشاره به شناخت عمیق مدیریت استان از مسائل فنی و سازه‌ای، اظهار کرد: اشتراک دیدگاه میان استاندار ایلام و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه پروژه‌های حیاتی مانند ایستگاه‌های پمپاژ و سامانه‌های آبیاری، نویدبخش تحولی بزرگ در بخش کشاورزی استان است.

وی افزود: تکمیل این پروژه‌ها که در برخی موارد به دلایل مختلف در حالت نیمه‌تمام مانده‌اند، نه تنها باعث تحول در تولید می‌شود، بلکه با ایجاد اشتغال‌زایی، موجب تقویت امیدواری و دلگرمی کشاورزان در این استان مرزی خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت طرح‌های کلان مانند طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و سامانه‌های گرمسیری، افزود: ما در سطح ملی و با تمرکز بر موضوعاتی نظیر تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و تأمین آب‌های مرزی، تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا با هماهنگی استان، این پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری نهایی برسند. هدف ما این است که با مدیریت صحیح منابع، کشاورزی استان را به سمت توسعه پایدار سوق دهیم.

وی همچنین با اشاره به نقش متمایز استان ایلام در حوزه تولید بذر، به‌ویژه بذر گندم، از همکاری‌های موفق موسسات تخصصی و کارشناسان استان تمجید کرد و گفت: ایلام پتانسیل بالایی در تولید محصولات باکیفیت دارد و ما از ظرفیت‌های علمی و اجرایی این استان برای ارتقای تولیدات کشاورزی بهره خواهیم برد.

گوهرکانی در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت‌های مالی و اجرایی، خاطرنشان کرد: با وجود چالش‌های موجود در حوزه منابع مالی، بخش کشاورزی همواره یکی از بخش‌های پایدار و با پتانسیل بالا بوده است. ما در وزارت جهاد کشاورزی، تمام تلاش خود را برای همراهی با رویکرد استاندار ایلام و رفع دغدغه‌های بخش کشاورزی به‌کار خواهیم بست تا از ظرفیت‌های این استان برای تأمین امنیت غذایی و توسعه اقتصادی به‌خوبی استفاده شود.