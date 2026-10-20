به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح امروز سه‌شنبه در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی، بر ضرورت تبدیل شدن استان ایلام به الگویی در کشاورزی مدرن و تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق تکمیل پروژه‌های زیربنایی و توسعه زنجیره ارزش محصولات تأکید کرد.

استاندار ایلام در این دیدار با اشاره به رویکرد جدید مدیریت استان، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی در سند توسعه‌ای که برای استان تدوین کرده‌ایم، با نگاه به آمایش منطقه‌ای و برنامه‌های هفتم توسعه، تمرکز بر پروژه‌های حوزه جهاد کشاورزی و تکمیل زنجیره‌های ارزش است. این زنجیره‌ها به‌ویژه در بخش‌های مربوط به مدیریت آب و خاک و زیرساخت‌های آبیاری، نقشی حیاتی در تحول کشاورزی استان دارند.

کرمی با اشاره به چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حوزه آبیاری، افزود: در میان ایستگاه‌های پمپاژ استان، چندین طرح کلان وجود دارد که از دغدغه‌های اصلی مدیریت ارشد استان و مطالبات عمومی مردم است. خوشبختانه در راستای حل این چالش‌ها، با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، توافق‌نامه‌هایی برای تعیین تکلیف ایستگاه‌های پمپاژ در قالب برنامه‌های دو ساله تنظیم شده است تا بهره‌برداری از آن‌ها تسریع شود.

استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت تحول در تولیدات کشاورزی، گفت: ما در پی آن هستیم که با تکمیل پروژه‌هایی نظیر سامانه گرمسیری و طرح‌های مشابه، تولیدات افزوده را به‌طور چشمگیری افزایش دهیم. این اقدامات نه تنها باعث تأمین مایحتاج و تقویت اقتصاد استان می‌شود، بلکه به عنوان مصداق بارز اقتصاد مقاومتی، موجب افزایش تاب‌آوری اقتصادی و توسعه سبز در ایلام خواهد شد.

وی همچنین به ظرفیت‌های بالای استان در جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف کشاورزی اشاره و افزود: ما در استان با دو طیف سرمایه‌گذار در حوزه کشاورزی روبرو هستیم که از جمله آن‌ها می‌توان به زنجیره تولید گوشت سفید و محصولات گوشتی اشاره کرد. استان ایلام پتانسیل بسیار بالایی برای ورود سرمایه‌گذاران در بخش‌های کشت، صنعت و خدمات کشاورزی دارد و مدیریت استان با تمام توان از این سرمایه‌گذاری‌ها حمایت می‌کند.

کرمی در پایان، ضمن قدردانی از پیگیری‌ها و بازدیدهای انجام‌شده توسط معاون وزیر جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: با توجه به اقلیم و طبیعت ویژه استان ایلام، ظرفیت‌های بسیار زیادی برای توسعه کشاورزی مهیاست. امیدواریم با تکیه بر همکاری‌های مشترک میان استان و وزارتخانه، بتوانیم نقش مراکز تحقیقات و ترویج را در ارتقای سطح دانش کشاورزان و دستیابی به کشاورزی مدرن تقویت کنیم.