وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدا در همدان ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش صبح سه‌شنبه در آغاز سفر یک روزه خود به استان همدان با حضور در محوطه نمایشگاه بین‌المللی همدان با نثار گل و قرائت فاتحه بر مزار شهید گمنام یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم را گرامی داشت.

در این آیین رسمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان ارشد استانی نیز حضور داشتند و حاضران با تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدای سرافراز بر ادامه راه آنها تاکید کردند.

سفر یک روزه وزیر آموزش و پرورش به استان همدان با هدف افتتاح و کلنگزنی پروژه‌های مختلف دنبال می‌شود که در جریان آن افتتاح پیست دوومیدانی مجتمع ورزشی شهدای الوند، بهره‌برداری از ساختمان آموزشی دانشگاه شهید مقصودی و کلنگزنی مجموعه مدارس کوی پرواز همدان انجام خواهد شد.

همچنین وزیر در ادامه با سفر به شهرستان اسدآباد استخر دانش آموزی، کانون فرهنگی تربیتی شهید قاسم سلیمانی و مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سید احمد خمینی را افتتاح کرده و عملیات اجرایی نمازخانه مدرسه معلم این شهرستان را کلنگزنی می‌کند.