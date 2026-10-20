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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۱

وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدا در همدان ادای احترام کرد

وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدا در همدان ادای احترام کرد

همدان- وزیر آموزش و پرورش در بدو ورود به استان همدان، با حضور بر مزار شهید گمنام در محوطه نمایشگاه بین‌المللی به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش صبح سه‌شنبه در آغاز سفر یک روزه خود به استان همدان با حضور در محوطه نمایشگاه بین‌المللی همدان با نثار گل و قرائت فاتحه بر مزار شهید گمنام یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم را گرامی داشت.

در این آیین رسمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان ارشد استانی نیز حضور داشتند و حاضران با تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدای سرافراز بر ادامه راه آنها تاکید کردند.

سفر یک روزه وزیر آموزش و پرورش به استان همدان با هدف افتتاح و کلنگزنی پروژه‌های مختلف دنبال می‌شود که در جریان آن افتتاح پیست دوومیدانی مجتمع ورزشی شهدای الوند، بهره‌برداری از ساختمان آموزشی دانشگاه شهید مقصودی و کلنگزنی مجموعه مدارس کوی پرواز همدان انجام خواهد شد.

همچنین وزیر در ادامه با سفر به شهرستان اسدآباد استخر دانش آموزی، کانون فرهنگی تربیتی شهید قاسم سلیمانی و مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سید احمد خمینی را افتتاح کرده و عملیات اجرایی نمازخانه مدرسه معلم این شهرستان را کلنگزنی می‌کند.

کد مطلب 6983456

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