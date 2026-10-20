نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ روند افزایشی برنت و کاهش سبد اوپک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه‌های مرجع قیمت‌گذاری انرژی، روند معاملات انرژی در بازارهای جهانی با نوسانات متفاوتی همراه شد. بر این اساس، نفت خام WTI با نرخ ۹۸.۷۲ دلار معامله شد که نشان‌دهنده افزایش ۰.۱۸ دلاری و رشد ۰.۱۸ درصدی آن است. همچنین نفت خام برنت به رقم ۱۰۹.۸ دلار رسید که با ۰.۲۹ دلار افزایش معادل ۰.۲۶ درصد همراه بود. در مقابل، نفت مربان (Murban Crude) با کاهش ۲.۲۶ دلاری (معادل ۱.۹۹ درصد) در رقم ۱۱۱.۱ دلار ایستاد. گاز طبیعی نیز با افت ۰.۰۳۶ دلاری (۱.۱۸ درصدی) به قیمت ۳.۰۲۲ دلار رسید.

در بخش سایر فرآورده‌ها و شاخص‌های نفتی، بنزین با قیمت ۳.۲۰۱ دلار معادل ۰.۰۰۹ دلار افزایش (۰.۳۰ درصد) و روغن گرمایشی (Heating Oil) با نرخ ۴.۹۴۶ دلار با رشد ۰.۰۲۶ دلاری (۰.۵۳ درصد) گزارش شدند. نفت میدلند WTI نیز با جهش قابل توجه ۲.۳۸ دلاری (۲.۳۳ درصدی) به رقم ۱۰۴.۵ دلار دست یافت. در همین حال، سبد نفتی اوپک (Opec Basket) با افت ۳.۶۰ دلاری (۳.۲۳ درصدی) روی عدد ۱۰۸.۰ دلار قرار گرفت و سبد نفتی هند (Indian Basket) نیز متعلق به ۴ روز گذشته، با کاهش ۸.۲۳ دلاری (۶.۷۹ درصدی) به رقم ۱۱۲.۹ دلار رسید. در این میان، پیوند مربوط به دسترسی به بیش از ۱۵۰ قیمت جهانی نفت نیز در دسترس کاربران قرار گرفته است.