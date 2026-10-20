انتقاد سازمان ملل از تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعتراف کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در مسیر فعالیت نیروهای حافظ صلح این سازمان در جنوب لبنان مانع تراشی کرده و به تجاوزات خود در زمینه های مختلف ادامه می دهد.

وی اضافه کرد: نیروهای یونیفل از روز جمعه تا روز یکشنبه حملات هوایی اسرائیل علیه بخش های شرقی و غربی در جنوب لبنان را بررسی کردند. همچنین حملات سنگین توپخانه ای و خمپاره ای گزارش شده است.

دوجاریک گفت: نظامیان اسرائیلی اقدام به بستن راه کاروان پشتیبانی نیروهای سازمان ملل نزدیک منطقه البیاضه و منع ارسال کمک های لازم به دیگر نیروها کرده اند.

وی بیان کرد: ایجاد موانع در مسیرهای مختلف باعث لغو گشت زنی های نیروهای یونیفل شده است. این نیروها باید بتوانند به مأموریت خود در جنوب لبنان در امنیت کامل عمل کنند.