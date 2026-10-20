پشت دیوارهای نهضت ملی مسکن بیرجند؛ قصه زیرساخت های ناتمام

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دولت‌ها در طول دو دهه گذشته طرح‌های متعددی را برای خانه‌دار کردن مردم اجرا کردند که گاه نام آن مسکن مهر و در سال‌های بعد نهضت ملی مسکن شد. اما در شهر بیرجند، همواره مردمی که در سایت‌های ویژه این طرح‌ها اقدام به خانه‌سازی کرده‌اند، یک گلایه و مطالبه داشته‌اند و آن مشکلات زیرساختی بوده است.

در این سایت‌ها گاه امتیاز آب و برق داده نمی‌شود و در برهه‌ای، نبود فضای سبز و تغییر کاربری این اراضی مورد اعتراض قرار می‌گیرد و در مقطعی نیز کمبود فضاهای آموزشی و مدرسه با چالش جدی روبه‌رو می‌شود.

هرچند تلاش‌های ویژه‌ای برای بهبود وضعیت این سایت‌ها و مناطق انجام شده است، اما هنوز مسئله اصلی، زیرساخت است.

در یک نمونه، در «شکراب» زمین‌هایی برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اعطا شده است، اما در حال حاضر هیچ‌گونه زیرساختی اعم از آب، برق و گاز برای این مساکن در نظر گرفته نشده است که به‌شدت مورد اعتراض اهالی است. در این زمینه نامه‌هایی نیز به مسئولان نوشته‌اند و در مقطعی با حضور در استانداری، مطالبه‌گری خود را مطرح کردند.

شهروندانی که همه دارایی و سرمایه خود را هزینه کردند تا بتوانند گوشه‌ای از این شهر برای خود خانه‌ای بسازند، اما حال که می‌خواهند پروژه ساختمان‌سازی خود را پیش ببرند، نه آب و نه برق دارند و مجبورند برای کرایه موتور برق و تانکر آب، هزینه‌های مضاعفی بپردازند.

معضل ساختمان‌سازی بدون آب و برق!

مریم جعفری، از شهروندان بیرجندی که در شکراب مشغول خانه‌سازی است، در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: برای ساخت‌وساز در شرایطی که هیچ امتیاز آب و برقی وجود ندارد، با سختی فوق‌العاده‌ای روبه‌رو هستیم.

وی با اشاره به اینکه باید موتور برق و تانکر آب را به‌صورت روزانه کرایه کنیم، بیان کرد: به‌صورت روزانه برای اجاره موتور برق بیش از یک میلیون تومان باید هزینه شود و همچنین برای یک تانکر با دو هزار لیتر آب نیز ۸۰۰ هزار تومان هزینه می‌کنیم.

این شهروند بیرجندی گفت: بارها و بارها در میز خدمت‌هایی که برپا می‌شده، با نامه‌نگاری مشکل خود را مطرح کرده‌ایم، ولی به نتیجه نرسیده و می‌گویند بودجه و اعتبار نداریم.

جعفری تأکید کرد: مسئله این است که ما برای ساخت خانه‌ها و گرفتن پایان کار تنها دو سال فرصت داریم، ولی آیا مسئولان نیز این وظیفه را برای خود قائل بوده‌اند که ظرف دو سال زیرساخت لازم را به سایت شکراب بیاورند؟

وی افزود: مسئله این است که بسیاری از شهروندان خانه‌های خود را در این محدوده ساخته‌اند، ولی به‌واسطه نبود آب و برق، امکان سکونت وجود ندارد.

هیچ زیرساختی در شکراب وجود ندارد

علی اسکندری، از دیگر مالکان خانه‌های سایت شکراب، در گفت‌وگو با مهر گفت: در حال حاضر هیچ زیرساختی از آب، برق و گاز در این سایت وجود ندارد، در حالی که صدها خانواده در این سایت مشغول خانه‌سازی هستند.

وی بیان کرد: بسیاری از افراد پایان کار گرفته و برخی حتی خانه‌ها را فرش کرده و در آن ساکن شده‌اند، ولی خبری از امتیاز آب، برق و گاز نیست که این موضوع معضل بزرگی برای افراد است.

اسکندری تأکید کرد: قرارداد ساخت این واحدهای مسکونی دوساله بوده است و در واقع باید ظرف دو سال زیرساخت نیز به این منطقه می‌آمد، ولی در حال حاضر شبیه بیابانی است که تنها در آن واحدهای مسکونی ساخته شده است.

این شهروند خراسان جنوبی تصریح کرد: بسیاری از افراد طلا، ماشین و هر دارایی که داشته‌اند، فروختند تا توانستند خانه‌ای در شکراب برای خود بسازند و اکنون از سر اجبار در خانه‌هایی که هیچ امتیاز آب، برق و گازی ندارد، ساکن شده‌اند، چون هزینه اجاره‌بها نیز به‌شدت افزایش یافته است.

وی ادامه داد: نمای واحد من تمام شده و در آستانه پایان کار هستم، ولی وقتی هیچ امتیازی به ما نمی‌دهند، چگونه و با چه انگیزه‌ای به دنبال پایان کار بروم؟

از دیگر سایت‌های نهضت ملی مسکن بیرجند، زعفرانیه است که آن نیز همواره با چالش‌ها و حواشی همراه بوده است.

دغدغه‌های ساکنان زعفرانیه

حسین رمضانی، از شهروندان بیرجندی که در سایت زعفرانیه یک واحد آپارتمانی دارد، در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: هرچند سایت زعفرانیه نسبت به گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده است، ولی هنوز معابر آسفالت‌نشده بسیاری وجود دارد.

وی گفت: افت فشار آب نیز در موارد متعددی وجود دارد و در مجموع فشار آب در شهرک خیلی پایین است و واحدهای طبقات بالا باید حتماً پمپ داشته باشند تا آب قطع نشود که این هزینه مضاعفی بر دوش شهروندان است.

فاطمه محمدی، از دیگر شهروندان شهرک زعفرانیه، به مشکل آنتن‌دهی تلفن همراه اشاره می‌کند و می‌گوید: گاه برای یک تماس باید به نقطه خاصی از واحد مسکونی برویم تا با مشکل قطعی مواجه نشویم.

وی تصریح کرد: البته چند وقت قبل دغدغه تغییر کاربری زمین‌هایی از سایت زعفرانیه از فضای سبز به کاربری‌های دیگر را داشتیم که در این زمینه توضیحاتی به رسانه‌ها داده شد.

مودی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، در پنجم شهریورماه سال جاری درباره مشکلات زیرساختی زعفرانیه به رسانه‌ها از اجرای کامل خدمات زیربنایی در شهرک زعفرانیه طی بازه زمانی کوتاه خبر داد و گفت: با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌های خدمات‌رسان و پیگیری‌های استانداری، عملیات آسفالت به اتمام رسیده و به‌زودی این سایت برای ارائه خدمات شهری از جمله فضای سبز و حمل‌ونقل، تحویل شهرداری می‌شود.

وی اظهار کرد: در شهرک زعفرانیه، با همکاری دستگاه‌های مرتبط، تمامی خدمات زیربنایی در بازه‌ای بسیار کوتاه به سرانجام رسید، عملیات آسفالت نیز در این مدت انجام شده و به‌زودی کل سایت جهت ارائه خدمات تکمیلی شهری مانند فضای سبز و واحدهای حمل‌ونقل، در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت.

پیش‌بینی یک‌ساله برای دسترسی کامل به همه خدمات زیرساختی در «شکراب»

در مورد مشکلات زیرساختی سایت‌های نهضت ملی مسکن نیز مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: سایت «شکراب» در شهر بیرجند یکی از نقاطی است که در قالب نهضت ملی مسکن به آنان اجازه ویلاسازی داده شده است و بیشتر شهروندانی در این قسمت زمین به آنان داده شده که توان ساخت در نقاط دیگر را نداشته‌اند.

وی بیان کرد: باید به این نکته توجه کرد که وقتی ساخت‌وساز به‌صورت ویلایی صورت می‌گیرد، هزینه ایجاد زیرساخت به‌واسطه مساحت بیشتر زمین بالاتر از واحدهای آپارتمانی می‌شود و به معنای دیگر، دولت هزینه بیشتری را تقبل کرده است تا مردم با ساخت خانه‌های ویلایی در آسایش بیشتری باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تلاش ما بر این است که دسترسی مردم به خدمات زیرساختی را سرعت ببخشیم، گفت: دستگاه‌های توزیع خدمات، مناقصات مربوطه را انجام داده‌اند و عملیات اجرایی در بخش‌هایی در حال انجام است.

مودی تأکید کرد: البته با توجه به اینکه سایت شکراب از نظر مساحت بزرگ است، پیش‌بینی ما بر این است که تا یک سال آینده خدمات زیرساختی در این سایت تکمیل شود.

وی افزود: در برخی دیگر از شهرستان‌های خراسان جنوبی و نقاط دیگر بیرجند نیز مشکلات مشابهی در سایت‌های نهضت ملی مسکن وجود داشته که بسیاری از آن‌ها مرتفع شده است و در برخی دیگر نیز به رفع مشکل سرعت بخشیده‌ایم.

خانه‌دار شدن یکی از شیرین‌ترین آرزوهای هر خانواده ایرانی است و نباید با چالش‌های بعدی، همچون مشکلات زیرساختی، این شیرینی به کامشان تلخ شود.