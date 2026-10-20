محمدعلی قاسمی، سرمربی تیم آکادمی صنعتی انتخاب اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط تیم آکادمی صنعتی انتخاب اصفهان اظهار کرد: حضور در لیگ ورزش زورخانه‌ای مستعدین کشور فرصتی برای ارزیابی توانایی ورزشکاران جوان و محک‌زدن آمادگی آن‌ها در سطح ملی بود. اعضای تیم برای حضور در این رقابت‌ها تمرینات فشرده‌ای را پشت سر گذاشتند و خوشبختانه با تلاش ورزشکاران و همراهی مجموعه، موفق شدیم عنوان قهرمانی را به دست آوریم.

وی افزود: تیمداری در ورزش زورخانه‌ای تنها به حضور در مسابقات و کسب نتیجه محدود نمی‌شود، بلکه حمایت از استعدادهای جوان و فراهم‌کردن زمینه رشد آن‌ها نیز اهمیت زیادی دارد. این رشته علاوه بر جنبه‌های فنی و ورزشی، با فرهنگ پهلوانی و ارزش‌هایی همچون احترام، فروتنی و جوانمردی پیوند خورده است و باید در کنار پرورش توانایی‌های فنی ورزشکاران، به این ابعاد نیز توجه شود.

قاسمی با بیان اینکه قهرمانی در لیگ مستعدین کشور پایان مسیر این تیم نیست، ادامه داد: حفظ انسجام تیم، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و آماده‌سازی آن‌ها برای رقابت‌های آینده از موضوعات مهم پیش‌روی ماست. تلاش خواهیم کرد با تداوم برنامه‌های تمرینی و همراهی مجموعه، مسیر پیشرفت ورزشکاران را دنبال کنیم. در این مسیر، توجه به پرورش استعدادها و آماده‌سازی نسل جوان برای حضور در سطوح بالاتر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

سرمربی تیم آکادمی صنعتی انتخاب اصفهان با اشاره به تأثیر این قهرمانی بر ورزش استان اصفهان تصریح کرد: کسب این عنوان می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های ورزش زورخانه‌ای استان و توانمندی ورزشکاران جوان اصفهان در سطح کشور کمک کند. چنین موفقیت‌هایی همچنین این ظرفیت را دارد که انگیزه بیشتری در میان نوجوانان و جوانان علاقه‌مند ایجاد کند و توجه خانواده‌ها و مجموعه‌های ورزشی را به این رشته اصیل افزایش دهد.

وی درباره چالش‌های تیمداری در ورزش زورخانه‌ای گفت: فعالیت مستمر تیم‌های پایه و مستعدین به برنامه‌ریزی بلندمدت، امکانات تمرینی مناسب، حضور منظم در مسابقات و حمایت پایدار نیاز دارد. اگر نگاه به تیمداری صرفاً به نتایج مقطعی محدود نباشد و زمینه لازم برای رشد تدریجی ورزشکاران فراهم شود، می‌توان به توسعه این رشته و تربیت نسل تازه‌ای از قهرمانان امیدوار بود.

قاسمی خاطرنشان کرد: تقویت همکاری میان باشگاه‌ها، هیأت‌های ورزشی، مجموعه‌های اقتصادی و خانواده‌ها می‌تواند در توسعه ورزش زورخانه‌ای مؤثر باشد. برگزاری منظم مسابقات، توجه به آموزش مربیان و فراهم‌کردن مسیر روشن برای پیشرفت ورزشکاران جوان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به شناسایی و پرورش استعدادهای بیشتر کمک کند.

سرمربی آکادمی صنعتی انتخاب اصفهان در پایان با دعوت از نوجوانان و جوانان برای آشنایی بیشتر با ورزش زورخانه‌ای گفت: این رشته فرصتی برای تقویت توان جسمانی در کنار آشنایی با فرهنگ پهلوانی و ارزش‌های اخلاقی است. امیدواریم با معرفی بیشتر این ورزش و حمایت از علاقه‌مندان، زمینه حضور نسل جوان در زورخانه‌ها و تداوم این میراث ارزشمند ورزشی و فرهنگی فراهم شود.