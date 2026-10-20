به گزارش خبرنگار مهر، حسین شهدادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۲ دستگاه آمبولانس، به دانشگاه علوم پزشکی زابل تحویل داده شده است تا برای تقویت ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی در منطقه سیستان به کار گرفته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل اظهار کرد: با تحویل این دو دستگاه، شمار آمبولانس‌های صفر کیلومتر اختصاص‌یافته به دانشگاه علوم پزشکی زابل طی هفت ماه گذشته به ۷ دستگاه رسید؛ اقدامی که با هدف نوسازی ناوگان، افزایش ظرفیت پاسخ‌گویی اورژانس ۱۱۵ و تسریع در امدادرسانی به بیماران و مصدومان انجام شده است.

وی افزود: همچنین اختصاص یک دستگاه خودروی نیسان ناوارا دوکابین به‌عنوان خودروی فرماندهی، با هدف بهبود مدیریت و هدایت عملیات‌های اورژانسی، افزایش هماهنگی نیروهای عملیاتی و پشتیبانی از تیم‌های امدادی صورت گرفته است.

شهدادی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات با حمایت و همراهی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی و پیگیری‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل و رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی زابل محقق شده است.