  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۸

داداشی: وزش باد پدیده غالب خراسان شمالی تا پایان هفته است

داداشی: وزش باد پدیده غالب خراسان شمالی تا پایان هفته است

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از حاکمیت جو پایدار تا پایان هفته خبر داد و گفت: پدیده غالب وزش باد در ساعت‌های بعدازظهر و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا کمی ابری خواهد بود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی است و پدیده غالب در ساعت‌های بعدازظهر وزش باد و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی در ادامه افزود: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود اما از صبح جمعه به بعد با نفوذ زبانه‌های پرفشار و شمالی شدن جریانات، افزایش نسبی دمای کمینه را در اکثر مناطق استان به‌ویژه نیمه شرقی شاهد خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۷ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه سملقان با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۲ و بیشینه آن ۲۹ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کد مطلب 6983477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها