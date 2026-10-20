داداشی: وزش باد پدیده غالب خراسان شمالی تا پایان هفته است

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی است و پدیده غالب در ساعت‌های بعدازظهر وزش باد و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی در ادامه افزود: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود اما از صبح جمعه به بعد با نفوذ زبانه‌های پرفشار و شمالی شدن جریانات، افزایش نسبی دمای کمینه را در اکثر مناطق استان به‌ویژه نیمه شرقی شاهد خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۷ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه سملقان با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۲ و بیشینه آن ۲۹ درجه سانتی‌گراد بوده است.