صعود حقیقت شناس و رحیمی به فینال رقابت های پاراتکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم از رقابت های پاراتکواندو پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی اوزان ۶۳- و ۷۰- کیلوگرم مردان و ۵۷- و ۶۵- کیلوگرم زنان برگزار شد که دو نماینده کشورمان راهی مبارزه نهایی شدند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم تیم کشورمان دو نماینده داشت. مریم عبدالله پور دور نخست «ملیکوزیوا» از ازبکستان را در دو راند شکست داد و در مرحله نیمه نهایی با همین نتیجه برابر «یوجی لی» از چین باخت و به دیدار رده بندی رفت.

زهرا رحیمی در همین وزن ابتدا برابر «گواردان» از نپال به برتری دست یافت و در ادمه مقابل «کمالخان رسولوف» از ازبکستان به برتری رسید و راهی مبارزه پایانی شد. وی برای کسب مدال طلا باید با «یوجی لی» از چین مبارزه کند.

امیر محمد حقیق شناس هم در وزن ۷۰- کیلوگرم به دیدار نهایی صعود کرد. وی در اولین مبارزه «عسگر دین محمد» از قزاقستان را شکست داد و سپس برابر «علی کولوف» از ازبکستان به برتری دست یافت و راهی مبارزه نهایی شد. وی برای کسب مدال طلا باید با «شونسوکه» از ژاپن مبارزه کند.

در وزن ۶۵- کیلوگرم پریماه تورانی در همان مبارزه نخست نتیجه را به «یائوینان» از چین واگذار کرد و کرد و به گروه شانس مجدد رفت.

سعید صادقیان پور کاپیتان تیم مردان ایران در وزن ۶۳- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، «هارادا»ی ژاپنی را در دو راند متوالی از پیش رو برداشت و در مرحله نیمه نهایی در دو راند نتیجه را به «گانبات بلور» از مغولستان واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت.

برای تیم ملی پاراتکواندو ایران در روز نخست آیلار جامی یک مدال طلا و محمدطاها حسن پور یک مدال برنز کسب کردند و رزا ابراهیمی هم توفیقی در کسب مدال نداشت.