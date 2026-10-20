به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی مدعی شد که این رژیم باید ۶۰ درصد از خاک غزه را تحت اشغال خود درآورده و آن را بخشی از اراضی اشغالی اعلام کند.

وی اضافه کرد: در خصوص لبنان نیز همین طور است. باید بخش هایی از خاک این کشور تا خطوط استقرار نیروهای ما به اراضی تحت کنترلمان الحاق شود.

این وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر نیز خواستار آغاز جنگ گسترده علیه کرانه باختری شد و گفت که مدل غزه باید در این منطقه نیز تکرار شود.

وی از ادامه توسعه شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری خبر داد و اعلام کرد که صدها واحد مسکونی جدید در این منطقه ساخته خواهد شد.