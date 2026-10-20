به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمدعلی کشمیری صبح سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه ها اظهار کرد: اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی به منابع مالی متناسب با حجم پروژه‌ها نیاز دارد و اعتبارات سالانه شهرداری به‌تنهایی پاسخگوی هزینه‌های سنگین این طرح‌ها نیست.

وی افزود: توسعه و تحول شهری مستلزم تامین منابع مالی فراتر از بودجه سالانه است و شهرداری برای اجرای پروژه‌های مهم باید از روش‌های مختلف تامین اعتبار، از جمله اوراق مشارکت، استفاده کند.

شهردار بجنورد با اشاره به اختصاص چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای تقاطع غیرهمسطح این شهر گفت: تامین مالی از این طریق می‌تواند زمینه پیشبرد طرح‌های عمرانی را فراهم کند؛ به‌ویژه آنکه افزایش قیمت مصالح، تجهیزات و خدمات اجرایی، هزینه اجرای پروژه‌ها را افزایش داده است.

کشمیری با بیان اینکه اجرای پروژه‌های بزرگ شهری با اتکا به اعتبارات معمول شهرداری با دشواری همراه است، اظهار کرد: سال گذشته نیز با اختصاص اوراق مشارکت، اتفاق مثبتی در روند اجرای طرح‌های عمرانی بجنورد رقم خورد و پروژه‌ها با وجود تورم و افزایش هزینه‌ها به مسیر پیشرفت خود ادامه دادند.

وی ادامه داد: تجربه سال گذشته نشان داد که استفاده از ابزارهای تامین مالی در کنار بودجه سالانه می‌تواند ظرفیت بیشتری برای اجرای پروژه‌های عمرانی ایجاد کند و به مدیریت هزینه‌ها کمک کند.

شهردار بجنورد خاطرنشان کرد: فروش اوراق مشارکت با وجود مزایا و معایب آن، یکی از راهکارهای تامین منابع مالی برای تداوم اجرای پروژه‌های بزرگ شهری است و می‌تواند در تکمیل زیرساخت‌ها و پاسخگویی به نیازهای شهروندان نقش موثری داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مالی دقیق برای اجرای طرح‌های عمرانی افزود: شهرداری باید متناسب با شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های اجرایی، راهکارهای مناسب تامین اعتبار را دنبال کند تا پروژه‌ها با مشکل کمبود منابع مالی مواجه نشوند.

کشمیری با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری سریع از ظرفیت ایجادشده برای فروش اوراق مشارکت گفت: شهرداری باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از این امکان استفاده کند تا منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های عمرانی تامین شود.

وی افزود: طولانی‌شدن فرآیند تامین مالی می‌تواند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها را با دشواری مواجه کند؛ از این رو، استفاده به‌موقع از ظرفیت‌های مالی موجود برای پیشبرد طرح‌های بزرگ شهری اهمیت زیادی دارد.

شهردار بجنورد اظهار کرد: مدیریت شهری برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، علاوه بر مدیریت هزینه‌ها و اولویت‌بندی پروژه‌ها، باید روش‌های متنوع تامین منابع مالی را نیز در دستور کار قرار دهد.

وی تاکید کرد: اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی تنها به پیش‌بینی اعتبار در بودجه محدود نمی‌شود، بلکه تامین منابع مالی کافی و استفاده موثر از ظرفیت‌های موجود نیز در تحقق اهداف مدیریت شهری نقش اساسی دارد.

شهردار بجنورد در ادامه با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات شهرداری در سال جاری گفت: ۶۷ درصد اعتبارات شهرداری به بخش عمرانی و ۳۳ درصد به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است.

کشمیری افزود: اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری از محورهای مهم فعالیت شهرداری است و اختصاص بخش عمده اعتبارات به این حوزه، جایگاه پروژه‌های عمرانی را در برنامه‌های مدیریت شهری نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، استفاده از منابع مالی مکمل در کنار اعتبارات مصوب می‌تواند به پیشبرد طرح‌های بزرگ و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شهر کمک کند.

شهردار بجنورد تاکید کرد: بهره‌گیری از اوراق مشارکت باید با برنامه‌ریزی مناسب و متناسب با نیازهای عمرانی شهر انجام شود تا منابع حاصل از آن به شکل موثری برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار به کار گرفته شود.