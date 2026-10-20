نوسان طلا در بازارهای جهانی؛ افت قیمت طلا و رشد شاخص ۱ روزه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه‌های مرجع قیمت‌گذاری فلزات گرانبها، مبادلات طلا در بازارهای جهانی با نوساناتی پیگیری شد. بر این اساس، طلا (Gold) بر مبنای دلار آمریکا (USD) برای هر اونس (oz) با نرخ ۴,۱۳۸.۶۵ دلار قیمت‌گذاری شد که این رقم نشان‌دهنده کاهش ۲.۰۸ دلاری و افت ۰.۰۵ درصدی آن نسبت به مقطع پیشین است، در حالی که نمودار روند طلا (gold_chart) نیز وضعیت این فلز ارزشمند را به تصویر کشیده است. همچنین در بخش تغییرات بازه زمانی، شاخص ۱ روزه طلا با افزایش ۵۷.۲۹ واحدی (یا دلاری) معادل رشد ۰.۱۴ درصدی همراه بوده است.