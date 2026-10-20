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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۳

نوسان طلا در بازارهای جهانی؛ افت قیمت طلا و رشد شاخص ۱ روزه

نوسان طلا در بازارهای جهانی؛ افت قیمت طلا و رشد شاخص ۱ روزه

بازارهای جهانی فلزات گرانبها شاهد تغییرات قیمتی طلا بودند؛ به‌طوری‌که قیمت هر اونس طلا در برابر دلار آمریکا با افت جزئی همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه‌های مرجع قیمت‌گذاری فلزات گرانبها، مبادلات طلا در بازارهای جهانی با نوساناتی پیگیری شد. بر این اساس، طلا (Gold) بر مبنای دلار آمریکا (USD) برای هر اونس (oz) با نرخ ۴,۱۳۸.۶۵ دلار قیمت‌گذاری شد که این رقم نشان‌دهنده کاهش ۲.۰۸ دلاری و افت ۰.۰۵ درصدی آن نسبت به مقطع پیشین است، در حالی که نمودار روند طلا (gold_chart) نیز وضعیت این فلز ارزشمند را به تصویر کشیده است. همچنین در بخش تغییرات بازه زمانی، شاخص ۱ روزه طلا با افزایش ۵۷.۲۹ واحدی (یا دلاری) معادل رشد ۰.۱۴ درصدی همراه بوده است.

کد مطلب 6983486
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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