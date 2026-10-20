امیرحسین تلواری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفته تربیت بدنی بیان کرد: در این هفته هشت زمین چمن مصنوعی در شهرستان‌های زیرکوه، قائن، سربیشه، بیرجند، خوسف و سرایان افتتاح خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی افزود: دو مرکز تخصصی مشاوره ازدواج نیز در حوزه جوانان، یکی در بیرجند و دیگری در طبس، افتتاح می‌شود.

وی میزبانی مسابقات استعدادیابی نونهالان بسکتبال شرق کشور را از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته برشمرد و گفت: مهم‌ترین رویداد ورزشی پیش‌بینی‌شده، برگزاری نخستین راند مسابقات موتورکراس کشور در روز جمعه در سرایان است.

تلواری با اشاره به حضور مهمانانی از سراسر کشور در این رقابت‌ها افزود: حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر از مهمانان مرتبط با این رویداد از مرکز استان و فدراسیون موتورسواری در سرایان حضور خواهند داشت.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی ادامه داد: همایش پیاده‌روی در روز جمعه اول آبان‌ماه و همایش دوچرخه‌سواری در روز شنبه دوم آبان‌ماه به‌صورت مشترک در سراسر استان برگزار می‌شود.

تکمیل دو سالن ورزشی در مناطق مرزی و طبس

تلواری با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های ورزشی استان گفت: دو سالن ورزشی در روستای مرزی لانو و تلخاب طبس به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده‌اند و تنها برخی ریزه‌کاری‌ها باقی مانده است.

وی افزود: تمایل داشتیم وزیر ورزش و جوانان، برای افتتاح سالن ورزشی روستای مرزی لانو حضور پیدا کند، اما با توجه به برنامه‌های کاری ایشان در هفته تربیت بدنی، مقرر شد افتتاح این دو سالن پس از این هفته و با حضور وزیر انجام شود.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های ورزشی استان بیان کرد: در مجموع حدود ۱۲۰ پروژه نیمه‌تمام در حوزه زیرساخت‌های ورزشی استان وجود دارد که تکمیل همه آن‌ها به اعتباری بالغ بر یک تا یک‌ونیم همت نیاز دارد.

وی همچنین از افتتاح ساختمان اداری ورزش و جوانان شهرستان خوسف در هفته تربیت بدنی خبر داد و گفت: این شهرستان پیش از این ساختمان اداری مستقل نداشت و فعالیت‌های مربوط به آن در اماکن استیجاری انجام می‌شد.

برگزاری مسابقات فوتسال در آرین‌شهر نیازمند برنامه‌ریزی است

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در پاسخ به سوالی درباره برگزار نشدن مسابقات فوتسال در این شهر طی یک سال گذشته، اظهار کرد: برگزاری رقابت‌های ورزشی از رسالت‌های حوزه ورزش و جوانان است و این مسابقات در سطح استان از طریق هیئت‌های ورزشی متولی برگزار می‌شود.

تلواری افزود: با توجه به جامعه مخاطب و میزان استقبال، لازم است برای برگزاری مسابقات برنامه‌ریزی فصلی انجام شود؛ برای مثال، جام رمضان و جام فجر از رویدادهایی هستند که متقاضیان بیشتری دارند.

وی تأکید کرد: این برنامه‌ها به شهرستان خاصی محدود نیست و هر جا استقبال و تقاضای لازم وجود داشته باشد، امکان برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات فراهم خواهد شد.

۲۱۰ زمین چمن مصنوعی در استان وجود دارد

تلواری همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تابش شدید آفتاب بر زمین‌های چمن مصنوعی خراسان جنوبی گفت: با توجه به ساختار و بافت چمن مصنوعی، این پوشش از مقاومت لازم در برابر نور خورشید برخوردار است.

وی با بیان اینکه حدود ۲۱۰ زمین چمن مصنوعی در سطح استان وجود دارد، افزود: این زمین‌ها در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار دارند، اما به‌جز یک مورد که مشکل به تولیدکننده مربوط بوده است، با مشکل سوختگی ناشی از آفتاب مواجه نشده‌ایم.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره معیارهای احداث زمین‌های چمن مصنوعی در مناطق شهری و روستایی نیز گفت: تعداد خانوارهای ساکن در روستاها و نیاز منطقه در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اهمیت مناطق مرزی اظهار کرد: برخی مناطق مرزی به دلیل شرایط خاص خود به زیرساخت‌های ورزشی بیشتری نیاز دارند؛ برای نمونه، روستای مرزی بارنجگان در شهرستان زیرکوه از مناطقی بوده که نیاز به فضای ورزشی در آن احساس می‌شده است.

پیگیری مطالبه مردم روستای مرزی مشوکی درباره زمین چمن

تلواری در پاسخ به مطالبه‌ای از سوی اهالی روستای مشکوتی مبنی بر کمبود فضای ورزشی هم اظهار کرد: ابعاد زمین‌های چمن مصنوعی در محدوده‌های مشخصی تعیین می‌شود و افزایش هزینه مواد پتروشیمی نیز بر هزینه‌های اجرای این پروژه‌ها تأثیر گذاشته است.

وی افزود: موضوع زمین چمن روستای مشوکی را پیگیری خواهم کرد و شخصاً فردی را برای بررسی وضعیت به محل اعزام می‌کنم تا در صورت وجود مشکل در ابعاد زمین، اقدامات لازم برای اصلاح آن انجام شود.

پیشرفت ۹۵ درصدی خانه جوان بیرجند

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به برنامه‌های حوزه جوانان اظهار کرد: این حوزه جامعه مخاطب گسترده‌ای دارد و بخش‌های مختلف آن، موضوعاتی همچون ازدواج آسان، اشتغال‌زایی، مهارت‌آموزی، مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به روند تکمیل خانه جوان بیرجند گفت: این پروژه با پیگیری استاندار و تخصیص اعتبار مناسب، به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۵ درصد رسیده است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه خانه جوان بیرجند از نظر معماری داخلی جزو خانه‌های جوان مطرح در کشور است، گفت: امیدواریم اعتبار مورد نیاز تخصیص پیدا کند و پروژه تا پایان سال تکمیل شود.

تخصیص ۱۲ میلیارد تومان برای طرح‌های اشتغال‌زایی جوانان

تلواری در تشریح برنامه‌های اشتغال‌زایی جوانان گفت: در این حوزه، ۱۷۵ طرح به استان ارائه شده است، در حالی که سهم اعتبار اختصاص‌یافته به استان در مجموع حدود ۱۲ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: از میان طرح‌های ارائه‌شده، مدارک و مستندات ۴۰ طرح تأیید شده و برنامه‌ریزی برای تخصیص اعتبار به این طرح‌ها در حال انجام است تا آن‌ها نیز وارد چرخه فعالیت‌های اشتغال‌زایی جوانان شوند

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره تأخیر در پرداخت تسهیلات ازدواج و انتظار زوج‌های جوان برای دریافت وام، گفت: اداره‌کل ورزش و جوانان پرداخت‌کننده تسهیلات ازدواج نیست، بلکه وظیفه پیگیری این موضوع از طریق بانک‌ها را بر عهده دارد.

وی افزود: گاهی این برداشت وجود دارد که اداره‌کل ورزش و جوانان خود متولی پرداخت وام است، در حالی که پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها انجام می‌شود و این اداره‌کل پیگیر روند پرداخت‌هاست.

تلواری با اشاره به آمار تسهیلات ازدواج اظهار کرد: بانک مرکزی پیش از این گزارش‌هایی از وضعیت پرداخت‌ها ارائه می‌کرد، اما از اردیبهشت‌ماه و با توجه به شرایط حاکم بر کشور، آمار دقیقی در این زمینه در اختیار نداشته‌ایم.