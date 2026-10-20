به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری در نشست ستاد پیگیری جنایت شهدای میناب که در این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به ضرورت پاسخ‌گویی عملی به مطالبات خانواده‌های معظم شهدا و مردم این شهرستان اظهار کرد: انتظار خانواده‌های شهدا و مردم میناب این است که در برابر جنایت رخ‌داده، اتفاقی مؤثر و ماندگار برای مردم این دیار رقم بخورد. این مطالبه‌ای به‌حق است، اما تحقق آن مستلزم عبور از بیان دغدغه‌ها و تبدیل مطالبات به پروژه‌های مشخص و قابل اجراست.

وی افزود: راه‌حل اساسی، تدوین یک برنامه جامع توسعه برای شهرستان میناب است؛ برنامه‌ای که ظرفیت‌ها، نیازها و واقعیت‌های موجود در منابع کشور را در نظر بگیرد و با تقسیم کار ملی، زمینه مشارکت دستگاه‌های اجرایی و تأمین منابع لازم برای اجرای پروژه‌ها را فراهم کند.

تدوین برنامه توسعه میناب در چند فاز اجرایی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر ضرورت واقع‌بینانه بودن طرح توسعه میناب تصریح کرد: این برنامه باید در چند فاز طراحی شود تا ضمن تعیین اولویت‌ها، منابع مورد نیاز هر مرحله مشخص باشد و امکان تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌ها متناسب با ظرفیت‌های دولت فراهم شود.

صالحی‌امیری ادامه داد: استانداری هرمزگان با همکاری مسئولان شهرستان، از جمله فرماندار و شهردار میناب، باید محور تدوین این طرح باشد تا مجموعه مطالبات و پیشنهادها در قالب یک برنامه منسجم و قابل دفاع به دولت ارائه شود.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و اعضای دولت خاطرنشان کرد: پس از تدوین طرح، هماهنگی‌های لازم با وزرای مرتبط انجام می‌شود تا از برنامه در دولت دفاع شود و پس از تصویب، مسیر قانونی تخصیص منابع، اجرای پروژه‌ها و پیگیری اقدامات عملیاتی دنبال شود.

ضرورت تبدیل مطالبات مردمی به پروژه‌های مشخص

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان میناب و اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف گفت: فعالیت‌هایی مانند گردآوری و انتشار آثار فرهنگی مرتبط با میناب و تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه ادبیات و روایت‌های کودک، هرکدام ارزشمند و قابل تقدیر هستند؛ با این حال، این اقدامات به‌تنهایی جایگزین یک برنامه جامع توسعه شهرستان نمی‌شوند و باید در چارچوبی منسجم و متناسب با نیازهای منطقه مورد توجه قرار گیرند.

وی تأکید کرد: در حوزه‌های مختلف، از جمله بهداشت، کشاورزی، آموزش عالی و سایر بخش‌های خدماتی و عمرانی، ظرفیت‌های متعددی وجود دارد که می‌توان با هماهنگی میان دستگاه‌ها و تعریف مأموریت‌های مشخص، آن‌ها را در مسیر توسعه میناب به کار گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین از ضرورت پیگیری رسمی موضوع از طریق مکاتبه با دولت سخن گفت و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای طرح مطالبات شهرستان تأکید کرد.

وی افزود: با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و حمایت اعضای دولت، می‌توان طرح توسعه میناب را در مسیر بررسی، تصویب، تأمین اعتبار و اجرا قرار داد. همچنین مشارکت نمایندگان مجلس و مسئولان محلی در این فرایند ضروری است تا مطالبات و نیازهای مردم به‌صورت جامع دیده شود.

نباید اجازه دهیم خون شهدای میناب به فراموشی سپرده شود

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل واقعه میناب به بخشی ماندگار از حافظه جمعی ایرانیان گفت: نباید اجازه دهیم احساسات اولیه به‌تدریج کمرنگ شود؛ بلکه باید این احساس عمیق را به شعوری ماندگار تبدیل کنیم تا مسئله میناب به بستری برای تبیین حقیقت، محکومیت عاملان جنایت و تقویت حافظه تاریخی جامعه تبدیل شود.

وی با قدردانی از اقدامات حوزه هنری در پیگیری موضوع شهدای میناب افزود: حوزه هنری از نخستین روزها با تمام توان وارد میدان شد و از دستگاه‌های پیشگام در تولید آثار فرهنگی و هنری درباره این واقعه بود. حجم فعالیت‌های انجام‌شده در این حوزه قابل توجه است و نشان می‌دهد که ظرفیت هنر و فرهنگ می‌تواند در ماندگاری این رویداد نقش اساسی داشته باشد.

موزه شهدای میناب در سعدآباد؛ گامی برای ماندگاری در حافظه ملی

صالحی‌امیری با اشاره به اقدامات در دست انجام برای ایجاد موزه شهدای میناب در مجموعه سعدآباد اظهار کرد: این پروژه با همکاری حوزه هنری در حال اجراست و امیدواریم در آینده نزدیک با حضور خانواده‌های معظم شهدای میناب افتتاح شود.

وی افزود: همچنین ایجاد المانی برای شهدای میناب در مجموعه سعدآباد پیش‌بینی شده است تا مقامات و میهمانان خارجی که برای دیدار با رئیس‌جمهور و مقامات عالی کشور به این مجموعه مراجعه می‌کنند، بتوانند به شهدای ایران ادای احترام کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: با اجرای این طرح، یاد شهدای میناب در یکی از مجموعه‌های مهم کشور ماندگار خواهد شد و این واقعه بیش از پیش در حافظه جمعی ایرانیان جای می‌گیرد.

ضرورت روایت میناب در قالب شعر، رمان، موسیقی و سینما

صالحی‌امیری با تأکید بر نقش فرهنگ و هنر در انتقال مفاهیم تاریخی به نسل‌های آینده گفت: برای ماندگار کردن واقعه میناب باید تولید محتوا در قالب‌های مختلف، از شعر و رمان تا نقاشی، موسیقی و فیلم کوتاه و بلند، دنبال شود تا این رویداد به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود.

وی با اشاره به تجربه تبدیل برخی شخصیت‌های تاریخی به نمادهای ملی در نظام آموزشی کشور افزود: همان‌طور که برخی روایت‌ها و شخصیت‌ها در کتاب‌های درسی به نمادهای فداکاری تبدیل شدند، می‌توان با برنامه‌ریزی فرهنگی و آموزشی، مظلومیت و معصومیت شهدای میناب را نیز به یک گفتمان ملی تبدیل کرد.

آموزش‌وپرورش؛ محور اصلی ماندگاری گفتمان میناب

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر نقش محوری آموزش‌وپرورش در انتقال این روایت به نسل‌های آینده اظهار کرد: آموزش‌وپرورش باید در خط مقدم گفتمان‌سازی درباره میناب قرار گیرد و در کنار آن، حوزه فرهنگ و هنر با تولید آثار ماندگار، زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان با این واقعه را فراهم کند.

وی ادامه داد: استفاده از شعر، داستان و رمان‌های مرتبط با شهدای میناب در مدارس می‌تواند به آشنایی نسل جدید با این واقعه کمک کند و زمینه انتقال این روایت را از مدرسه به خانواده و از خانواده به جامعه فراهم سازد.

صالحی‌امیری همچنین بر ضرورت پیگیری ابعاد بین‌المللی این واقعه و تلاش برای ثبت و پیگیری حقوقی آن در چارچوب‌های مرتبط با محکومیت جنایت و مسئولیت عاملان تأکید کرد.