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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۹

انفجارهای دزفول کنترل‌شده است؛ شهروندان نگران نباشند

انفجارهای دزفول کنترل‌شده است؛ شهروندان نگران نباشند

دزفول- فرمانداری دزفول با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انفجارهای کنترل‌شده‌ای توسط نیروهای مسلح در برخی نقاط شهرستان انجام می‌شود و شهروندان به هیچ وجه نگران نباشند.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت ۹ تا ۱۱ امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، عملیات انهدام و انفجار هدایت‌شده برخی مواد منفجره توسط نیروهای مسلح در محدوده شهرستان دزفول اجرا می‌شود.

این اطلاعیه می‌افزاید: با توجه به احتمال شنیده شدن صدای مهیب انفجار در برخی مناطق شهری و پیرامونی، از شهروندان درخواست می‌شود آرامش خود را حفظ کرده و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

فرمانداری ویژه دزفول در پایان یادآور شد: این اقدامات در چارچوب برنامه‌های مقتضی نیروهای مسلح انجام می‌گیرد و شرایط در سطح شهرستان کاملاً عادی و تحت کنترل است.

کد مطلب 6983494

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