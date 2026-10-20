به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت ۹ تا ۱۱ امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، عملیات انهدام و انفجار هدایت‌شده برخی مواد منفجره توسط نیروهای مسلح در محدوده شهرستان دزفول اجرا می‌شود.

این اطلاعیه می‌افزاید: با توجه به احتمال شنیده شدن صدای مهیب انفجار در برخی مناطق شهری و پیرامونی، از شهروندان درخواست می‌شود آرامش خود را حفظ کرده و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

فرمانداری ویژه دزفول در پایان یادآور شد: این اقدامات در چارچوب برنامه‌های مقتضی نیروهای مسلح انجام می‌گیرد و شرایط در سطح شهرستان کاملاً عادی و تحت کنترل است.