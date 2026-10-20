ایثار مرد ۵۱ ساله اهل منوجان در دوازدهمین اهدای عضو سال جاری هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رحیمی در تشریح این خبر اظهار کرد: رمضان زارعی که در پی سانحه تصادف از ۱۹ مهرماه سال جاری بستری شده بود، با وجود تلاش‌های کادر درمان، در ۲۶ مهرماه دچار مرگ مغزی شد. پس از تأیید مرگ مغزی، طی مراحل قانونی و اخذ رضایت خانواده، عمل برداشت کبد و دو کلیه وی در شامگاه ۲۶ مهرماه در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انجام شد. اعضای اهدایی برای پیوند به بیمارستان بوعلی شیراز انتقال یافتند تا به بیماران نیازمند پیوند، فرصت دوباره زندگی ببخشند.

رحیمی ضمن قدردانی از تصمیم انسان‌دوستانه خانواده زارعی، این اقدام را جلوه‌ای ارزشمند از ایثار و نوع‌دوستی دانست و با تسلیت به خانواده داغدار آن مرحوم، برای وی رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش آرزو کرد.

وی تأکید کرد: ترویج فرهنگ اهدای عضو می‌تواند از دل اندوه فقدان، امیدی تازه برای بیماران چشم‌انتظار پیوند بیافریند.

محمود حسین‌پور، رئیس واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، نیز با قدردانی از خانواده ایثارگر زارعی گفت: اهدای عضو جلوه‌ای ارزشمند از انسانیت و بخشندگی است که می‌تواند اندوه فقدان را به امیدی دوباره برای بیماران نیازمند پیوند تبدیل کند. وی ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار زارعی، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر، آرامش و اجر معنوی این بخشش بزرگ را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد و بر ضرورت ترویج فرهنگ اهدای عضو و آگاهی‌بخشی در مسیر نجات جان بیماران تأکید داشت.

رمضان زارعی از میان ما رفت، اما بخشندگی او می‌تواند در زندگی دیگران ادامه یابد؛ چراکه گاهی ماندگاری یک انسان، در فرصت دوباره‌ای است که به دیگران می‌بخشد. یادگاری او، امیدی است که با تپش زندگی در قلب خانواده‌هایی دیگر، همچنان زنده خواهد ماند.