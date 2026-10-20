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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۰

امروز صدای انفجار در جنوب اصفهان شنیده می‌شود

امروز صدای انفجار در جنوب اصفهان شنیده می‌شود

اصفهان-صبح امروز، عملیات انهدام اصولی و کنترل‌شده مهمات باقی‌مانده از جنگ رمضان در مناطق جنوبی شهر اصفهان، محدوده صفه، بهارستان و اطراف آن اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه عملیات انهدام اصولی و کنترل‌شده مهمات باقی‌مانده از جنگ رمضان در مناطق جنوبی شهر اصفهان، محدوده صفه، بهارستان و اطراف آن اجرایی شد.

این عملیات تخصصی توسط یگان‌های مهندسی و تخریب ارتش جمهوری اسلامی ایران از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح امروز در حال انجام است.

مسئولان نظامی و امنیتی استان ضمن تأکید بر ایمنی کامل این فرآیند، به شهروندان عزیز اطمینان خاطر دادند که این عملیات کاملاً برنامه‌ریزی‌شده، استاندارد و تحت کنترل کامل بوده و هیچ‌گونه خطری، امنیت و آرامش ساکنان مناطق مجاور را تهدید نمی‌کند. صدای احتمالی انفجارها ناشی از انهدام کنترل‌شده این اقلام در منطقه نظامی و تعیین‌شده است.

کد مطلب 6983498

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