به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه عملیات انهدام اصولی و کنترل‌شده مهمات باقی‌مانده از جنگ رمضان در مناطق جنوبی شهر اصفهان، محدوده صفه، بهارستان و اطراف آن اجرایی شد.

این عملیات تخصصی توسط یگان‌های مهندسی و تخریب ارتش جمهوری اسلامی ایران از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح امروز در حال انجام است.

مسئولان نظامی و امنیتی استان ضمن تأکید بر ایمنی کامل این فرآیند، به شهروندان عزیز اطمینان خاطر دادند که این عملیات کاملاً برنامه‌ریزی‌شده، استاندارد و تحت کنترل کامل بوده و هیچ‌گونه خطری، امنیت و آرامش ساکنان مناطق مجاور را تهدید نمی‌کند. صدای احتمالی انفجارها ناشی از انهدام کنترل‌شده این اقلام در منطقه نظامی و تعیین‌شده است.