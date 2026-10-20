رسیدگی به مطالبات بازنشستگان شهرداری شهرکرد الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشالا ایزدی با اشاره به اهمیت همدلی و خرد جمعی در مدیریت شهری اظهار کرد: توسعه و تعالی شهرکرد، به‌عنوان مرکز استان چهارمحال‌وبختیاری، مستلزم هم‌افزایی و همکاری میان شورای اسلامی شهر، شهرداری و سایر مجموعه‌های مرتبط است و در این مسیر، تجارب ارزشمند پیشکسوتان می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات شهری باشد،زیرا بازنشستگی اوج فرهیختگی، تجربه وکمال است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر جایگاه کارکنان بازنشسته افزود: بازنشستگی پایان ارزش‌آفرینی و اثرگذاری نیست، بلکه حاصل سال‌ها تجربه، تخصص، تعهد و مسئولیت‌پذیری است. پیشکسوتان شهرداری با سال‌ها تلاش صادقانه در مسیر خدمت به شهروندان، بخشی از سرمایه انسانی و اجتماعی شهر را شکل داده‌اند و شایسته تکریم و قدردانی هستند.

ایزدی با اشاره به اهمیت رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای در محیط کار تصریح کرد: صداقت، امانت‌داری، تعهد سازمانی و مسئولیت‌پذیری از مهم‌ترین ویژگی‌های کارکنان خدوم است؛ ارزش‌هایی که در طول سال‌های خدمت شکل می‌گیرند و آثار آن‌ها در کیفیت خدمات عمومی و اعتماد شهروندان به مجموعه مدیریت شهری نمایان می‌شود. انتقال این تجارب به نسل‌ جدید کارکنان نیز در ارتقای فرهنگ سازمانی اهمیت دارد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت توجه به وضعیت معیشتی بازنشستگان خاطرنشان کرد: کارکنان بازنشسته پس از سال‌ها تلاش و خدمت به مردم، شایسته توجه و حمایت متناسب با جایگاه خود هستند و رسیدگی به مسائل و مطالبات آنان، به‌ویژه در حوزه معیشت و رفاه خانواده‌ها، باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر حمایت شورای اسلامی شهر از بازنشستگان اظهار کرد: شورا با تأکید بر ضرورت حمایت از این قشر خدوم ، پیگیری مطالبات و رسیدگی به دغدغه‌های آنان را از طریق ظرفیت‌های قانونی در دستور کار دارد.

ایزدی در پایان با اشاره به ماندگاری آثار خدمت صادقانه در زندگی اجتماعی کارکنان افزود: ارزش دوران خدمت، افزون بر مسئولیت‌های انجام‌شده، در صداقت، تعهد، مردم‌داری و تلاش برای حل مشکلات شهروندان نیز نمود پیدا می‌کند.خاطرات نیک و خدمات ماندگار پیشکسوتان، بخشی از هویت و سرمایه اجتماعی مدیریت شهری است.