به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری‌تازیانی در نشست شورای ورزش و تربیت بدنی استان اظهار کرد: توسعه ورزش هرمزگان نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، تأمین منابع پایدار و مشارکت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، صنایع، هیئت‌ها و باشگاه‌های ورزشی است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن در حمایت از رشته‌های مختلف افزود: حمایت‌ها نباید به فوتبال محدود شود، بلکه باید متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای رشته‌های مختلف، به‌ویژه رشته‌های مدال‌آور، ساماندهی شود. در همین راستا، تدوین برنامه‌ای جامع برای تعیین اولویت‌ها و نیازهای هیئت‌های ورزشی در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیت صنایع در توسعه ورزش گفت: مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی باید هدفمند و نظام‌مند باشد. در همین زمینه، موضوع مشارکت صنایع در احداث ورزشگاهی جدید در بندرعباس با قابلیت استفاده در رشته‌های مختلف ورزشی پیگیری شده است.

آشوری‌تازیانی همچنین بر توسعه ورزش‌های ساحلی و دریاپایه، بهره‌گیری از ظرفیت خیران و تقویت حمایت از قهرمانان تأکید کرد و خواستار پیگیری مشکلات ایمنی جایگاه تماشاگران مجموعه ورزشی غدیر بندرعباس با همکاری شهرداری شد.

وی با اشاره به ضرورت تأمین تجهیزات تخصصی رشته‌های ورزشی اظهار کرد: حمایت از ورزشکاران باید مستمر و متناسب با نیازهای آنان باشد تا کمبود امکانات، مانعی برای حضور مؤثر ورزشکاران هرمزگانی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی ایجاد نکند. در همین راستا، حمایت از ورزشکاران رشته‌های قایقرانی و تیراندازی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار هرمزگان همچنین از پیگیری سازوکار جایگزین برای تداوم فعالیت تیم فوتبال شهرداری بندرعباس خبر داد و گفت: با همکاری هیئت فوتبال، اداره‌کل ورزش و جوانان و دستگاه‌های نظارتی، زمینه ادامه فعالیت این تیم در قالبی جدید و تحت مسئولیت یک باشگاه دنبال می‌شود.

آشوری‌تازیانی در ادامه، استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود، توسعه ورزش همگانی، تشکیل انجمن حامیان ورزش و پیوند حمایت از قهرمانان با فرصت‌های اشتغال را از الزامات توسعه پایدار ورزش استان برشمرد.