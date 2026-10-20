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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۲

آشوری: تیم فوتبال شهرداری بندرعباس به فعالیت ورزشی ادامه می‌دهد

آشوری: تیم فوتبال شهرداری بندرعباس به فعالیت ورزشی ادامه می‌دهد

بندرعباس - استاندار هرمزگان با اشاره به نگرانی مردم بابت انحلال تیم فوتبال شهرداری بندرعباس گفت: تیم فوتبال شهرداری بندرعباس به فعالیت ورزشی ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری‌تازیانی در نشست شورای ورزش و تربیت بدنی استان اظهار کرد: توسعه ورزش هرمزگان نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، تأمین منابع پایدار و مشارکت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، صنایع، هیئت‌ها و باشگاه‌های ورزشی است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن در حمایت از رشته‌های مختلف افزود: حمایت‌ها نباید به فوتبال محدود شود، بلکه باید متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای رشته‌های مختلف، به‌ویژه رشته‌های مدال‌آور، ساماندهی شود. در همین راستا، تدوین برنامه‌ای جامع برای تعیین اولویت‌ها و نیازهای هیئت‌های ورزشی در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیت صنایع در توسعه ورزش گفت: مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی باید هدفمند و نظام‌مند باشد. در همین زمینه، موضوع مشارکت صنایع در احداث ورزشگاهی جدید در بندرعباس با قابلیت استفاده در رشته‌های مختلف ورزشی پیگیری شده است.

آشوری‌تازیانی همچنین بر توسعه ورزش‌های ساحلی و دریاپایه، بهره‌گیری از ظرفیت خیران و تقویت حمایت از قهرمانان تأکید کرد و خواستار پیگیری مشکلات ایمنی جایگاه تماشاگران مجموعه ورزشی غدیر بندرعباس با همکاری شهرداری شد.

وی با اشاره به ضرورت تأمین تجهیزات تخصصی رشته‌های ورزشی اظهار کرد: حمایت از ورزشکاران باید مستمر و متناسب با نیازهای آنان باشد تا کمبود امکانات، مانعی برای حضور مؤثر ورزشکاران هرمزگانی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی ایجاد نکند. در همین راستا، حمایت از ورزشکاران رشته‌های قایقرانی و تیراندازی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار هرمزگان همچنین از پیگیری سازوکار جایگزین برای تداوم فعالیت تیم فوتبال شهرداری بندرعباس خبر داد و گفت: با همکاری هیئت فوتبال، اداره‌کل ورزش و جوانان و دستگاه‌های نظارتی، زمینه ادامه فعالیت این تیم در قالبی جدید و تحت مسئولیت یک باشگاه دنبال می‌شود.

آشوری‌تازیانی در ادامه، استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود، توسعه ورزش همگانی، تشکیل انجمن حامیان ورزش و پیوند حمایت از قهرمانان با فرصت‌های اشتغال را از الزامات توسعه پایدار ورزش استان برشمرد.

کد مطلب 6983500

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    نظرات

    • بندرعباسی IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
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      پاسخ
      جناب استاندار معزز بنده به عنوان یک شهروند بندرعباس از هزینه درآمدهای شهر برای تیم داری مخالفم. نباید مالیات و عوارض ما را برای چهار بازیکن و مربی تیم . که معمولا غیر بومی هم هستند. هزینه شود. لطفاً با پول ما تیم داری نکنید. بجای هزینه های میلیاردی در چاه ویل فوتبال. عوارض پرداختی مردم به شهرداری را صرف ساخت ورزشگاه ها و زمینهای ورزشی در محلات بفرمایید.

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