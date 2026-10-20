به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت خزر، محمدحسین دانشفر، مدیرعامل این شرکت، طی سخنانی از اتمام موفقیت‌آمیز پروژه لرزه‌نگاری زون انتقالی غرب دشت گرگان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این طرح بیان کرد که اجرای پروژه مذکور در گستره‌ای به وسعت ۲۵۰۰ کیلومتر مربع صورت پذیرفته و طی آن، حدود ۸۵۳ کیلومتر خط لرزه‌ای دوبعدی به مرحله برداشت رسیده است؛ به‌طوری‌که ۶۰ درصد از این حجم کاری در خشکی واقع در غرب دشت گرگان و ۴۰ درصد باقی‌مانده در بخش شرقی دریای خزر عملیاتی شده است.

مدیرعامل شرکت نفت خزر در ادامه افزود: به دنبال اتمام فرآیند برداشت داده‌ها در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴، اقدامات مربوط به پردازش اطلاعات در قالب دو فرمت PSTM و PSDM اجرایی شد و از اسفند ماه سال ۱۴۰۴ نیز فاز تفسیر داده‌ها کلید خورد.

به گفته وی، این پروژه با همکاری و همراهی مستمر و تنگاتنگ مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به سرانجام رسیده که دستاورد مهم آن، شناسایی تعدادی ساختار اکتشافی جدید در محدوده غرب استان گلستان و همچنین بلوک ۱۳ دریای خزر بوده است؛ تا جایی که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در این منطقه در دستور کار سال ۱۴۰۶ شرکت نفت خزر قرار گرفته و به تصویب رسیده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که این موفقیت بزرگ، گامی بسیار مؤثر در مسیر توسعه فعالیت‌های اکتشافی و کشف ذخایر جدید هیدروکربوری در زون انتقالی شرق دریای خزر به شمار می‌رود.