به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر موفق شد در ورزشگاه شهدای شهرقدس گل‌گهر سیرجان را شکست دهد تا سهراب بختیاری‌زاده همچنان رکورد شکست‌ناپذیری خود را حفظ کند. آبی‌پوشان با این پیروزی و کسب ۱۹ امتیاز پس از پرسپولیس در رده دوم جدول قرار گرفتند.

امیرمحمد رزاقی‌نیا هافبک جوان استقلال، که در دیدار مقابل الغرافه قطر دچار مصدومیت شده بود در این مسابقه از دقیقه ۸۳ و به جای روزبه چشمی وارد زمین شد. این بازیکن در پایان دیدار مقابل گل‌گهر احساس ناراحتی کرد اما به نظر می‌رسد مشکلی برای همراهی استقلال در هفته دهم لیگ برتر نداشته باشد.

استقلال روز جمعه اول آبان از ساعت ۱۶:۴۵ به مصاف چادرملو اردکان خواهد رفت. با این حال رزاقی‌نیا که در فصل جاری همواره در ترکیب اصلی استقلال حضور داشته ممکن است برای حفظ آمادگی بیشتر و جلوگیری از تشدید مصدومیت احتمالی در این دیدار کار خود را از روی نیمکت آغاز کند.